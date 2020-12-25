YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Fedakar öğretmenden çevrimiçi derste öğrencisine duygulandıran doğum günü sürprizi

Fedakar öğretmenden çevrimiçi derste öğrencisine duygulandıran doğum günü sürprizi

KARS HABERLERİ  | 25.12.2020 11:48 | Son Güncelleme

Fedakar öğretmenden çevrimiçi derste öğrencisine duygulandıran doğum günü sürprizi

Kars'ta sınıf öğretmeni İhsan Kartoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla çevrimiçi ders verdiği bir öğrencisini doğum günü sürpriziyle mutlu etti.

Arpaçay ilçesine bağlı Okçuoğlu köyündeki ilkokulda görev yapan ve Kovid-19 salgını nedeniyle öğrencilerin derslerden geri kalmamaları için kapı önünde, bahçede ve pencerede ders anlatmasıyla gündeme gelen sınıf öğretmeni Kartoğlu, bu kez yaptığı sürprizle gönülleri fethetti.

Çok sevdiği öğrencilerinin yaş günlerini daha önce sınıfta kutlayan Kartoğlu, salgın nedeniyle yüz yüze görüşemediği bir öğrencisine çevrimiçi derste sürpriz yaptı.

Kartoğlu, canlı derste açtığı müzik eşliğinde eline aldığı pastayla öğrencisi Nisanur Şahin'in 12'nci yaş gününü kutladı.

Öğretmeninin bu sürprizi karşısında duygulanan Kartoğlu, hem şaşkınlık hem de büyük mutluluk yaşadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı 4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı
Polisten 'sessiz ölüm' uyarısıPolisten 'sessiz ölüm' uyarısı

Kars Namaz Vakitleri 25 Aralık Cuma

İmsak
05:51
Sabah
07:23
Öğle
12:13
İkindi
14:32
Akşam
16:53
Yatsı
18:19

Kars Nöbetçi Eczaneler25 Aralık Cuma

Faikbey Eczanesi
Merkez
Kagızman Eczanesi
Kagizman
Sarıkamış Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.