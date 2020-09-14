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Fedakar öğretmenler tadilatını yaptıkları okullarını eğitime hazır hale getirdiler

VAN HABERLERİ  | 14.09.2020 11:13 | Son Güncelleme

Van'ın Erciş ilçesinde bir araya gelen gönüllü öğretmenler, onarımını yapıp boyadıkları okulları, aşamalı başlayacak yüz yüze eğitime hazır hale getirdiler - Okul Öncesi Öğretmeni Selvi Suna: - "Bu sene salgından dolayı farklı bir sezon olacak. Bizler de salgınla mücadeleye uygun şekilde okulumuzu onardık, temizledik. İnternet altyapısını oluşturduk"

NECMETTİN KARACA - Van'ın Erciş ilçesinde gönüllü öğretmenler, onarımını yaparak rengarenk boyadıkları okulları, aşamalı başlayacak yüz yüze eğitime hazırladılar.

İlçenin Örene Mahallesi'ndeki Bir Nisan İlkokulu'nda görevli öğretmen ve idareciler, 21 Eylül'de aşamalı olarak yüz yüze başlayacak eğitim öğretim dönemi öncesi görev yaptıkları okullarının bakım ve onarımını gerçekleştirmek için çalışma başlattı.

Eksiklikleri bulunan okulları için malzeme temin eden gönüllü öğretmenler, ellerine fırça alıp, okulların duvarlarını boyadı, sıraların tadilatını yaparak sınıfları yeni eğitim öğretim sezonuna hazırladı.

Öğrencilerinin daha iyi bir ortamda eğitim almasını sağlamak için el birliğiyle çalışan fedakar öğretmenler, okulun tamamını dezenfekte etti, bahçedeki otları biçerek çocuklar için oyun alanları oluşturdu.

Yakın zamanda yüz yüze eğitim hizmeti verecekleri sınıflarda minik öğrencileri için sıralara karanfil bırakan öğretmenler, fedakarlıklarıyla takdir topladı.

- "Okulumuz yeni eğitim ve öğretime hazır"

Okul Müdürü Habib Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun aranın ardından öğrencileriyle bir araya gelmenin heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Okullarını el birliğiyle eğitim ve öğretime hazır hale getirdiklerini belirten Taş, "Okul tadilatı için aldığımız malzemeleri kendi bütçemizden karşıladık. Okuldaki tüm eksikleri giderdik. Duvarları boyadık, sıraları onardık, camları sildik, sınıfları süsledik ve bahçedeki otları temizledik. Okulumuz yeni eğitim ve öğretime hazır." dedi.

Okul Öncesi Öğretmeni Selvi Suna da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzun süredir ayrı kaldıkları öğrencileri için kolları sıvadıklarını ifade etti.

Okulun onarımı için gönüllü olduklarını belirten Suna, şunları kaydetti:

"Bu sene salgından dolayı farklı bir sezon olacak. Bizler de salgınla mücadeleye uygun şekilde okulumuzu onardık, temizledik. İnternet altyapısını oluşturduk. Belli saatlerde öğrencilerimizle sosyal mesafe kuralı içerisinde ders işliyoruz. Zaman zaman da öğrencilerimizi evlerinde ziyaret ederek derslerini kontrol ediyoruz. Onların derslerinden geri kalmamaları için elimizden geleni yapacağız."

Dördüncü sınıf öğrencisi Ayda Aydemir ise "Okulumu ve arkadaşlarımı çok özledim. Öğretmenlerimiz okulumuzu boyayıp güzelleştirdiler. Bir an önce okuluma kavuşmak istiyorum. Öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum." dedi.

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