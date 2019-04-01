Federico Higuain: Beşiktaş benim için bir hataydı

2007 yazında River Plate'ten Beşiktaş'a transfer olan ancak bekleneni veremeyerek kısa süre içinde takımdan gönderilen Federico Higuain, siyah-beyazlı ekipteki günleriyle ilgili konuştu.
Radio Ataque Futbolero'ya açıklamalarda bulunan Arjantinli futbolcu, Beşiktaş'ta oynadığı dönemi bir 'hata' olarak değerlendirirken, "Beşiktaş benim için bir hataydı. Türkiye'ye transferim hayal kırıklığı oldu. Türkiye ile Arjantin arasında hem çok fazla mesafe hem de çok büyük bir kültür farkı var. Türkiye'deyken bir gün soyunma odasında önümde bir keçi kesip kanını alnıma sürdüler" diye konuştu.
Gonzalo Higuain'in ağabeyi olan 34 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'tan sonra Club America, Independiente, Godoy Cruz ve Colon formalarını terletti. Higuain, 2012'den bu yana ise MLS ekiplerinden Columbus Crew'de top koşturuyor.
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