SPOR

Feghouli'den Fenerbahçe derbisi öncesi hakem açıklaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.09.2019 12:30 | Son Güncelleme

Galatasaraylı futbolcu Sofiane Feghouli dev derbi öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Geçen sene Kadıköy'de 1-1 biten Fenerbahçe maçı hakkında konuşan yıldız futbolcu, "Fenerbahçe'yi kendi evinde yenebilirdik ama bazı kararlar aleyhimize oldu. Hakemlerin iyi niyetli olduğunu düşünüyorum ve bu maçta da aynı şekilde olacağını düşünüyorum. Umarım iyi bir maç olur. Kendi takımıma güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Sofiane Feghouli, "Galatasaray taraftarı olmadan Galatasaray takımı var olamazdı. Onlar en iyi ve en kötü zamanlarda destek oluyorlar. Yaratacakları atmosferin de önemli olduğunu düşünüyorum. Onların vereceği destek çok önemli, onlar için maçı kazanmak istiyoruz" dedi.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekipte Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, idman öncesinde açıklamalarda bulundu. 28 Eylül Cumartesi günü oynayacakları Fenebahçe maçının önemine vurgu yapan Feghouli, "Son 2 seneye baktığımız zaman derbilerin önemini görüyoruz. Bir önceki sene, sondan bir önceki gün şampiyonluğumuzu ilan etmiştik. Ondan önceki sene de 2 hafta önceden ilan etmiştik. Bu tabii taraftarımız açısından çok önemli bir maç. Biz de taraftarımız için bu maçı kazanmak istiyoruz. Bu da Allah'ın yardımı ve takım arkadaşlarımızın motivasyonuyla beraber olacak" diye konuştu.

"TEKNİK EKİP DİNLENMEMİ TERCİH ETTİ"

Cezayirli oyuncu, Yeni Malatya maçında kadroya alınmaması ile ilgili gelen soru üzerine, şöyle konuştu: "Kötü bir şey yok şu anda. Yaz boyunca çok fazla tatil yapıp dinlenemedim. Bundan dolayı teknik ekip ve sağlık ekibi dinlenmemi tercih ettiler. Bir sonraki maça da yüzde yüz çıkmam için önemliydi."

"GALATASARAY TARAFTARI OLMADAN GALATASARAY TAKIMI VAR OLAMAZ"

Sarı-kırmızılı taraftarın desteğine her zaman çok ihtiyaç duyduklarını belirten Feghuoli, "Galatasaray taraftarı olmadan Galatasaray takımı var olamazdı. Onlar en iyi ve en kötü zamanlarda destek oluyorlar. Yaratacakları atmosferin de önemli olduğunu düşünüyorum. Onların vereceği destek çok önemli, onlar için maçı kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"HAKEMLERİN İYİ NİYETLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Feghuoli, geçen sezon deplasmanda oynanan Fenerbahçe maçında bazı kararların aleyhlerine olduklarını ifade ederek, "Geçen sene Fenerbahçe'yi kendi evinde yenebilirdik ama bazı kararlar aleyhimize oldu. Hakemlerin iyi niyetli olduğunu düşünüyorum ve bu maçta da aynı şekilde olacağını düşünüyorum. Umarım iyi bir maç olur. Kendi takımıma güveniyorum" dedi.


İstanbul'da dehşet anları! İnsanların gözü önünde yaşandı İstanbul'da dehşet anları! İnsanların gözü önünde yaşandı
Türk Telekom Stadyumu’nda 11. derbiTürk Telekom Stadyumu’nda 11. derbi
Falcao'dan çılgın rakamFalcao'dan çılgın rakam
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Sofiane Feghouli Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe kadıköy

En Çok Okunan Haberler

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Falcao'dan çılgın rakam

Falcao'dan çılgın rakam

Süper Lig'e ismini kazıyan futbolcular şimdi nerede?

Süper Lig'e ismini kazıyan futbolcular şimdi nerede?

Uluslar Ligi'nde format değişti!

Uluslar Ligi'nde format değişti!

Negredo geri mi dönüyor?

Negredo geri mi dönüyor?

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Terim'den Ali Koç açıklaması

Fatih Terim'den Ali Koç açıklaması

Feghouli'den Fenerbahçe derbisi öncesi hakem açıklaması

Feghouli'dan derbi öncesi hakem açıklaması

Türk Telekom Stadyumu’nda 11. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi

Türk Telekom Stadyumu’nda 11. derbi

Falcao'dan çılgın rakam! İlk kez F.Bahçe'ye karşı oynayacak

Falcao'dan çılgın rakam

PFDK sevkleri açıklandı! Mustafa Cengiz...

PFDK sevkleri açıklandı! Mustafa Cengiz...

Belhanda'dan haber var! F.Bahçe derbisinde...

Belhanda'dan haber var! F.Bahçe derbisinde...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.