Feghouli'den Fenerbahçe derbisi öncesi hakem açıklaması

Sofiane Feghouli, "Galatasaray taraftarı olmadan Galatasaray takımı var olamazdı. Onlar en iyi ve en kötü zamanlarda destek oluyorlar. Yaratacakları atmosferin de önemli olduğunu düşünüyorum. Onların vereceği destek çok önemli, onlar için maçı kazanmak istiyoruz" dedi.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekipte Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, idman öncesinde açıklamalarda bulundu. 28 Eylül Cumartesi günü oynayacakları Fenebahçe maçının önemine vurgu yapan Feghouli, "Son 2 seneye baktığımız zaman derbilerin önemini görüyoruz. Bir önceki sene, sondan bir önceki gün şampiyonluğumuzu ilan etmiştik. Ondan önceki sene de 2 hafta önceden ilan etmiştik. Bu tabii taraftarımız açısından çok önemli bir maç. Biz de taraftarımız için bu maçı kazanmak istiyoruz. Bu da Allah'ın yardımı ve takım arkadaşlarımızın motivasyonuyla beraber olacak" diye konuştu.

"TEKNİK EKİP DİNLENMEMİ TERCİH ETTİ"

Cezayirli oyuncu, Yeni Malatya maçında kadroya alınmaması ile ilgili gelen soru üzerine, şöyle konuştu: "Kötü bir şey yok şu anda. Yaz boyunca çok fazla tatil yapıp dinlenemedim. Bundan dolayı teknik ekip ve sağlık ekibi dinlenmemi tercih ettiler. Bir sonraki maça da yüzde yüz çıkmam için önemliydi."