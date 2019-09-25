Fatih Terim'den Ali Koç açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 'sicili bozuk' açıklamalarına yanıt verdi.

Terim, Club Brugge maçı sonrası basın toplantısında yaptığı açıklamada Koç'un sözlerine sonra bakacağını söylemişti.

Konuyla ilgili konuşan tecrübeli teknik adam, "Ali Koç'un açıklamalarına İstanbul'da bakıp değerse cevap vereceğimi söylemiştim. Baktım, değmeyeceğine karar verdim. O nedenle cevap vermedim. Eğer cevap vermeye değseydi verirdim." ifadelerini kullandı.

