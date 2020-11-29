Feghouli'den Şenol Güneş'e Taylan Antalyalı çağrısı

Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olan Galatasaray, rakibini 4-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Sarı-kırmızılı takımında Mbaye Diagne hat-trick yaparken, Taylan Antalyalı da attığı şık golle galibiyete katkıda bulundu.

Maç sonrasında Galatasaraylı Taylan, sosyal medyadan 3 puan paylaşımı yaparken Sofiane Feghouli'den sürpriz bir mesaj geldi.

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, Rizespor maçı sonrası "Takım olarak taraftarımız gurur duyacağı bir oyunla 3 puanla aldığımız için çok mutluyum" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Feghouli ise "Ne zaman milli takım? Haydi hocam, Taylan hazır' şeklinde yorumda bulundu. A Milli Takım'ın teknik direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan maçların aday kadrosunda Taylan Antalyalı'ya yer vermemişti.