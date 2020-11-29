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Feghouli'den Şenol Güneş'e Taylan Antalyalı çağrısı

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.11.2020 09:03 | Son Güncelleme

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkarken, mücadeleden 4-0'lık üstünlükle ayrıldı. Cimbom'da uzun süredir A Milli Futbol Takımı'na çağırılması beklenen Taylan Antalyalı, 86. dakikada şık bir vuruşla rakip fileleri avladı. Sarı kırmızılı takımın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, takım arkadaşının A Milli Takım'a davet edilmesi yönünde Şenol Güneş'e çağrıda bulundu.

Feghouli'den Şenol Güneş'e Taylan Antalyalı çağrısı

Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olan Galatasaray, rakibini 4-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Sarı-kırmızılı takımında Mbaye Diagne hat-trick yaparken, Taylan Antalyalı da attığı şık golle galibiyete katkıda bulundu.

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Maç sonrasında Galatasaraylı Taylan, sosyal medyadan 3 puan paylaşımı yaparken Sofiane Feghouli'den sürpriz bir mesaj geldi.

ÖZET | Çaykur Rizespor 0-4 GalatasarayÖZET | Çaykur Rizespor 0-4 Galatasaray

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, Rizespor maçı sonrası "Takım olarak taraftarımız gurur duyacağı bir oyunla 3 puanla aldığımız için çok mutluyum" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

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Feghouli ise "Ne zaman milli takım? Haydi hocam, Taylan hazır' şeklinde yorumda bulundu. A Milli Takım'ın teknik direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan maçların aday kadrosunda Taylan Antalyalı'ya yer vermemişti.


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