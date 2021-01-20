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Feghouli: Elhamdülillah mutluyum

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.01.2021 21:10 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Sofiane Feghouli, Denizlispor'u 6-1 yendikleri maç sonrasında konuştu.

Feghouli: Elhamdülillah mutluyum

Galatasaray'da sakatlığını atlatarak ilk 11'e geri dönen ve Denizlispor karşısında ağları da sarsan Sofiane Feghouli, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Attığı golü ailesine armağan eden Feghouli, "Elhamdülillah! Mutluyum. Güzel bir reaksiyon gösterdik bu akşam. Sakatlığım boyunca çok çalıştım. Tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu akşam attığım golü eşim ve çocuklarıma armağan ediyorum." dedi.

İstatistiklere takılmadığını da belirten Cezayirli oyuncu, "Ben istatistiklere bakmam. İyi oynayıp oynamadığıma bakarım. En önemlisi tabii ki takımı oynatmak benim için..." diye konuştu.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sofie bu takımın en önemli oyuncularından biri adam harbi klas yani oynadıgı zaman fark yaratıyor terim bu adamı neden 10 numara pozisyonunda denemez cezayir milli takımının 10 numarası ve forvet arkası serbestte oynuyor orada
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