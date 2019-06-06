Feghouli: Galatasaray sezon başında beni göndermek istedi

Galatasaray'ın bu sezon kazandığı 2 kupada büyük katkısı bulunan Sofiane Feghouli, Fransız basınına özel bir röportaj verdi ve sezonu değerlendirdikten sonra gelecek adına da açıklamalarda bulundu.

İşte Feghouli'nin açıklamaları;

"Geçirdiğim sezondan çok memnunum. Üst üste 2. yılda şampiyon olduk. Özellikle Türkiye'de böyle bir süreklilik yakalamak kolay değil. Ayrıca Türkiye Kupası'nı da kazandık. İki kupada da çok ciddi katkım oldu. Ben kupa kazanmaya geldim, bu yüzden bunlar benim için büyük başarı."

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"Bu yıl taraftarları ve takımımı çok daha memnun ettim. Ben de eğlendim. Kişisel anlamda bakarsam, iki kupa kazandığım için sıra dışı bir yıl geçirdiğimi söyleyebilirim. Ayrıca takımımın en iyi oyuncusu seçildim. Umarım gelecek sezon 3 kulvarda iyi mücadele edebilecek bir takım kurar ve taraftarları daha da mutlu ederiz. Avrupa'da daha iyi yerlere gelme konusunda hırslıyım."

"BENİ GÖNDERMEK İSTEDİLER"

"Sezon başında yönetim benim takımda kalmamı istemiyordu. 5 yıllık sözleşme imzalamıştım ve 1 yıl sonra ayrılmayı düşünmedim. Daha verecek çok şeyim vardı, bu durumu Valencia'da da yaşamıştım, bu yüzden ne yapacağımı biliyordum. Çalıştım ve sabırlı oldum. Gençken daha sabırsız olabiliyor insan ancak durumun değişeceğini biliyordum."