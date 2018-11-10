Feghouli, Henry Onyekuru ve Maicon'dan Kayseri galibiyeti yorumu

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor'u 3-0 yendiği maçın ardından Sofiane Feghouli açıklamalarda bulundu. Feghouli, galibiyetin önemini vurgularken Fatih Terim'in yeniden güvenini kazanmak istediğini söyledi.
Cezayirli oyuncu maç sonu açıklamasında "Bu maç benim için çok önemli bir maçtı. Hocamın bana bir kez daha güvenmesini istediğmi için elimden geleni yaptım. Aynı geçen sezon olduğu gibi bana güvenmesini istiyorum. Pozisyon hiç önemli değil. Çok önemli bir 3 puandı. Taraftarımıza, hocamıza bizimle beraber olamayan arkadaşlarımıza armağan olsun" şeklinde konuştu.
ONYEKURU: MAÇA İYİ BAŞLADIK VE KAZANDIK
Henry Onyekuru ise aldıkları galibiyetin çok önemli olduğunu ve bu galibiyeti yanlarında olmayan hocalarına armağan ettiklerini söyledi.
Nijeryalı yıldız, "Bizim için çok önemli bir maçtı. Cezalı arkadaşlarımız, eksiklerimiz vardı. Hocamız, yardımcı antrenörümüz bizimle beraber değildi ama taraftarımız buradaydı. Birinci dakikadan son ana kadar mücadele etmemiz gerektiğini biliyorduk. İyi de başladık ve kazandık. Ben bu galibiyeti hocamıza, yardımcı antrenörümüze ve taraftarmıza armağan etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
MAICON: 3 PUANI İMPARATOR'A ARMAĞAN EDİYORUZ
Maicon da "Tanrı'ya şükürler olsun ki çok önemli bir 3 puan kazandık. Maça geçmeden önce bu 3 puanı İmparator'a, Hasan Şaş'a, İstanbul'da buraya gelemeyen arkadaşlarımıza ve taraftarımıza armağan ediyoruz. Eksiklerimiz var, cezalılarımız var ama her şeye rağmen Galatasaray'ın ne kadar güçlü olduğunu herkese gösterdik" diye konuştu.
Ünal Karaman: Hazmedebileceğimiz bir sonuç değil, çok üzgünüm
Dani Alves'in seks itirafına Guardiola'dan olay cevap
Galatasaray'ın Kayserispor maçında 7 eksik
Fikret Orman: Loris Karius'un bonservisini alacağız
Hasan Şaş'tan imalı paylaşım: Şerefinizi kaybedersiniz
Jerome Boateng'den Mesut Özil'e destek
Ünlü futbolcu kafası ve cinsel organı kesilerek öldürülmüştü! Cinayette yeni detaylar ortaya çıktı
Jorge Sampaoli'nin basın sözcüsü Zequi Sche: Fenerbahçe'nin görüşmeyi yalanlaması üzücü
Fenerbahçe sözleri: Sarı lacivertli sevda için uzun veya kısa en güzel Fenerbahçe sözleri
Ryan Babel, Hollanda Milli Takımı'na çağrıldı
Hami Mandıralı: Burak Yılmaz da son yaptığı hareketlerden memnun değildir
Milan'a transfer yasağı gelebilir
Okuyucu Yorumları 2 yorum