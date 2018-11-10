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Feghouli, Henry Onyekuru ve Maicon'dan Kayseri galibiyeti yorumu

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.11.2018 22:16 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın yıldızları Feghouli, Henry Onyekuru ve Maicon 3-0 kazandıkları Kayserispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Feghouli, Fatih Terim'e mesaj gönderdi.

Feghouli, Henry Onyekuru ve Maicon'dan Kayseri galibiyeti yorumu

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor'u 3-0 yendiği maçın ardından Sofiane Feghouli açıklamalarda bulundu. Feghouli, galibiyetin önemini vurgularken Fatih Terim'in yeniden güvenini kazanmak istediğini söyledi.

Cezayirli oyuncu maç sonu açıklamasında "Bu maç benim için çok önemli bir maçtı. Hocamın bana bir kez daha güvenmesini istediğmi için elimden geleni yaptım. Aynı geçen sezon olduğu gibi bana güvenmesini istiyorum. Pozisyon hiç önemli değil. Çok önemli bir 3 puandı. Taraftarımıza, hocamıza bizimle beraber olamayan arkadaşlarımıza armağan olsun" şeklinde konuştu.

ONYEKURU: MAÇA İYİ BAŞLADIK VE KAZANDIK
Henry Onyekuru ise aldıkları galibiyetin çok önemli olduğunu ve bu galibiyeti yanlarında olmayan hocalarına armağan ettiklerini söyledi.

Nijeryalı yıldız, "Bizim için çok önemli bir maçtı. Cezalı arkadaşlarımız, eksiklerimiz vardı. Hocamız, yardımcı antrenörümüz bizimle beraber değildi ama taraftarımız buradaydı. Birinci dakikadan son ana kadar mücadele etmemiz gerektiğini biliyorduk. İyi de başladık ve kazandık. Ben bu galibiyeti hocamıza, yardımcı antrenörümüze ve taraftarmıza armağan etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

MAICON: 3 PUANI İMPARATOR'A ARMAĞAN EDİYORUZ
Maicon da "Tanrı'ya şükürler olsun ki çok önemli bir 3 puan kazandık. Maça geçmeden önce bu 3 puanı İmparator'a, Hasan Şaş'a, İstanbul'da buraya gelemeyen arkadaşlarımıza ve taraftarımıza armağan ediyoruz. Eksiklerimiz var, cezalılarımız var ama her şeye rağmen Galatasaray'ın ne kadar güçlü olduğunu herkese gösterdik" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Sofiane Feghouli Henry Onyekuru maicon Galatasaray fatih terim

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
aferin aklınızı başınıza alın , başka gs yok.
aklın yeni geldi başına heralde , 4 milyon € garantiyi indir , hayalet gibi geziyordun sahada.
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