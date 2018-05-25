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"Feghouli milli takımı boykot ediyor"

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.05.2018 16:10 | Son Güncelleme

Cezayir Milli Takımı’na sakatlığını gerekçe göstererek gitmeyen Galatasaraylı Feghouli’nin savunması inandırıcı bulunmadı. Al Araby, "Feghouli, milli takımı boykot ediyor" başlığını attı

"Feghouli milli takımı boykot ediyor"

Galatasaraylı Sofiane Feghouli, Cezayir Milli Takımı'ndan davet aldı. Bir süredir yaşanan bazı sorunlar nedeniyle Cezayir Milli Takımı’na çağrılmayan ancak Cape Verde ve Portekiz maçları için davet alan Feghouli, bu kez kendisi gitmedi.

Federasyona bir mektup yazdığı belirtilen Feghouli'nin sakatlığını gerekçe göstererek milli takımda olmayacağını ilettiği bildirildi. Ancak oyuncunun bu iddiası Arap basınınca inandırıcı bulunmadı.

"GALATASARAY'DA SORUNU YOKTU"
Al Araby’nin ‘Feghouli Cezayir Milli Takımı’nı boykot ediyor’ başlığıyla verdiği haberde, futbolcunun Galatasaray’da sezonu sorunsuz kapadığı, herhangi bir sakatlık emaresi göstermeden tamamladığına dikkat çekildi.

YOKLUĞU KRİZ ÇIKARDI
Feghouli’nin gerçekleştirdiği boykotun, teknik direktör Rabah Madjer’e karşı olduğu vurgulandı. Oyuncunun yokluğu, teknik heyet ve federasyon arasında krize neden oldu. Gelişmelerin ardından Sofiane Feghouli’nin milli takım kadrosundan çıkarıldığı da resmen duyuruldu. (Milliyet)

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Anahtar Kelimeler:
Sofiane Feghouli cezayir milli takımı Galatasaray

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