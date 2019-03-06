Feghouli: Mitroglou Galatasaray'da olmaktan çok mutlu

MYNET.COM | Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılıların devre arası transferlerinden Kostas Mitroglou hakkında açıklamalar yaptı.

Fransız basınına konuşan Feghouli, Mitroglou'nun Galatasaray ile yeni bir sayfa açtığını ve taraftarlar tarafından da sevildiğini söyledi.

Mitroglou'nun Galatasaray'da mutlu olduğunu belirten Cezayirli yıldız, "Kostas ile Marsilya'yı hiç konuşmadık. Mitroglou'nun Marsilya'da geçirdiği dönem kötü olabilir ama artık Galatasaray ile yeni bir sayfa açtı. Marsilya, onun için geride kaldı. Galatasaray'da olmaktan dolayı çok mutlu" dedi.

Taraftarların Yunan golcüye cesaret verdiğini söyleyen Feghouli, "Galatasaray'a adapte olduğunu düşünüyorum. Çok iyi çalışıyor ve ilk golünü de attı. Kulübün hedeflerine ulaşması için önemli bir oyuncu olacak. Taraftar da onu yargılamıyor ve geldiğinden bu yana ona çok fazla sevgi gösterip cesaret veriyorlar. Kostas da artık Galatasraay ailesinin bir parçası" ifadelerini kullandı.

