Feghouli, Selçuk İnan, Donk ve Onyekuru'dan Kasımpaşa maçı açıklaması

Şampiyonluk yarışı için görüşleri sorulan Feghouli, "Şu anda puan olarak Başakşehir'in arkasındayız ve onları takip ediyoruz. Bundan sonra kolay maç olmayacak. Yenik duruma düştük ve 4-1 kazandık, bu takımın ne kadar kaliteli oyunculardan oluştuğunu gösteriyor. Elhamdülillah. Bu maçtan dolayı çok mutluyum. Aileme, eşime ve yakınlarıma bu 3 golü hediye etmek istiyorum. Taraftarlarımız da her maçta bana destek veriyor. Onlara çok teşekkür ediyorum. Takım olarak golleri attık, arkadaşlarım olmasa ben bu golleri atamazdım. Ben de onların pasları sayesinde ilk kez 3 gol attım. Benfica maçı detaylardan dolayı kaybedildi. Kaybetmemek için elimizden geleni yaptık ve çok iyi oynadık. Eğer onlar burada kazanmayı başardıysa, biz de onları orada yenebiliriz. Onlar iyi bir takım, biz de iyi bir takımız" ifadelerini kullandı.

SELÇUK İNAN: BAŞARININ SIRRI BARTALI

Selçuk İnan ise İtalyan kondisyoner Alberto Bartali ile çıkışa geçtiklerini belirtirken ''Kasımpaşa'nın kötü gittiğini biliyorduk, çalışmaları da o yönde yaptık. Önemli bir galibiyet aldık. Yeni kondisyoner geldikten sonra hepimizle özel olarak ilgileniyor. İnşallah bu çalışmaların meyvesini yavaş yavaş toplayacağız. Her ne kadar Benfica'ya karşı kötü bir sonuç alsak da, Galatasaray'ın olduğu her yerde umut vardır. Rövanş maçında elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

DONK'TAN MARCAO VE LUYINDAMA'YA ÖVGÜ

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 4-1 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Ryan Donk da yeni transferler Marcao ve Luyindama'yı övdü. Donk, "Hem ofansif olarak hem de defansif olarak Marcao-Luyindama ikilisi büyük katkı veriyor. Rakip forvetleri canlı canlı yiyecek gibiler. Bana da çok faydaları oluyor" dedi.

ONYEKURU: DEPLASMANDA ALINAN GALİBİYET ÇOK ÖNEMLİ

Son olarak konuşan Onyekuru, "Türkiye liginde deplasman maçlarının ne kadar zorlu geçtiğini herkes biliyor. O yüzden deplasmanda alınmış bir galibiyet bizim için çok önemli. Son dakikaya kadar mücadele eden, iyi oynayan bir Galatasaray vardı. Önemli bir deplasman galibiyeti aldık. Tabii ki hocamızın bizimle yaptığı konuşmalar oluyor. Bir kanat oyuncusu olarak ilk etapta asiste önem vermemizi söylüyor. Ancak bunun yanında hocamızın gol atmamız konusunda da beklentisi var" ifadelerini kullandı.



