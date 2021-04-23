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Feghouli ve Fatih Terim arasında gerginlik!

23.04.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor maçında kötü bir futbol ortaya koyan sarı-kırmızılı takımda ilk fatura devre arasında Feghouli'ye kesildi. 0-0 biten ilk yarının ardından Feghouli'yi oyundan çıkarmaya karar veren Fatih Terim, ikinci devreye Halil Dervişoğlu ile başladı. Ancak bu kararı beğenmeyen Cezayirli yıldızın soyunma odasında sert tepkiler verdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Feghouli ve Fatih Terim arasında gerginlik!

Galatasaray ile Trabzonspor arasında biten maçın artçıları devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin büyük fırsat teptiği maçın faturası Feghouli'ye kesildi. Devre arasında oyundan alınan Cezayirli yıldız soyunma odasında olay çıkardı.

Sinirini su şişesinden ve duvardan çıkaran Feghouli'nin güçlükle sakinleştirildiği öğrenildi. Belhanda gönderildikten sonra iyice yalnızları oynayan Feghouli, yüzde 15 indirim konusunda yönetimle anlaşamamıştı.Hocası Fatih Terim'le de bu sezon yıldızları barışmayan deneyimli oyuncu, istediği süreleri bir türlü alamadı ve ilk 11'de istikrar sağlayamadı.

SADECE FEGHOULI...

Son Trabzonspor maçında süre alan 16 oyuncudan sadece Sofiane Feghouli'yi Fatih Terim transfer etmedi. Terim'in isteğiyle Luyindama, Marcao ve Emre Akbaba'ya toplam 16 milyon Euro bonservis ödenirken, Babel'e 3 yıllık imza parasıyla birlikte 10 milyon Euro verildi, takım son iki senede kiralık oyuncularla doldu taştı...


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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Hocam olmadı bu sene sağlık olsun sen bir Galatasaraylısın senin sayende hep güldük üzülmekte var ama
Bu adamı bu kadar para ödeyerek alan ve bunun gibi pahalı transferler yaparak Galatasaray'ı zarara uğratan her yöneticinin verdiği bu zararları ödettirecek bir mekanizmanın kurulması elzem bir durum oldu artık. Galatasaray'a yaptığı her işin hesabını verecek yöneticilerin gelmesi gerekir artık. Belhanda-feghouli-falcao -diagne bu transferlere verilen paraya yazık hemde çok yazık.

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