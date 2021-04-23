Feghouli ve Fatih Terim arasında gerginlik!

Galatasaray ile Trabzonspor arasında biten maçın artçıları devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin büyük fırsat teptiği maçın faturası Feghouli'ye kesildi. Devre arasında oyundan alınan Cezayirli yıldız soyunma odasında olay çıkardı.

Sinirini su şişesinden ve duvardan çıkaran Feghouli'nin güçlükle sakinleştirildiği öğrenildi. Belhanda gönderildikten sonra iyice yalnızları oynayan Feghouli, yüzde 15 indirim konusunda yönetimle anlaşamamıştı.Hocası Fatih Terim'le de bu sezon yıldızları barışmayan deneyimli oyuncu, istediği süreleri bir türlü alamadı ve ilk 11'de istikrar sağlayamadı.

SADECE FEGHOULI...

Son Trabzonspor maçında süre alan 16 oyuncudan sadece Sofiane Feghouli'yi Fatih Terim transfer etmedi. Terim'in isteğiyle Luyindama, Marcao ve Emre Akbaba'ya toplam 16 milyon Euro bonservis ödenirken, Babel'e 3 yıllık imza parasıyla birlikte 10 milyon Euro verildi, takım son iki senede kiralık oyuncularla doldu taştı...



