Feghouli’ye milli takım müjdesi

Galatasaray ile şampiyonluk yarışında başarılı maçlara çıkaran Sofiane Feghouli’ye ülkesinden de güzel haberler geliyor.
Sarı-kırmızılı takımla ilk yılında zirve mücadelesi veren ancak Cezayir Milli Takımı’ndan uzak kalan Feghouli için kararın değiştirileceği ifade edildi.
Ülke basınında çıkan haberlerde, Cezayir’in Suudi Arabistan ile yapacağı hazırlık maçı öncesi teknik direktör Rabah Madjer’in katı tutumundan vazgeçeceği öne sürüldü.
Buna göre, Madjer’in Feghouli’yi takıma yeniden davet etme konusunda ikna olduğu ve Galatasaray’daki başarısını görmezden gelmeyeceği kaydedildi. Cezayir’in hocasının, teknik heyetiyle beraber ortak bir karar alıp, 29 yaşındaki futbolcuyu aday kadroya çağırmayı planladıkları vurgulandı. Cezayir’in başarıya ve iyi sonuçlara ihtiyaç olması nedeniyle Feghouli gibi tecrübeli ve önemli bir ismin daha fazla dışarıda tutulmasının risk oluşturduğu da ilave edildi.
Feghouli’nin Süper Lig’de Galatasaray ile yaptığı maçların da Cezayir teknik heyeti tarafından izlendiği vurgulandı.
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