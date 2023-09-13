Feke yangını kontrol altında

Feke’nin Konakkuran Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıkan yangına 2 uçak, 2 helikopter, 2 su tankeri ve 6 arazöz ile 40 personel sevk edilirken, yangın kontrol altına alındı
Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
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