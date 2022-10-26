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Felakete neden olabilir: Bomba gibi patlıyor

26.10.2022 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yiyecek ve içecekleri saniyeler için ısıtmak ve yemeye hazır hale getirmek için en pratik yol mikrodalga fırından geçiyor. Bu rahatlığı yaşamak isteyen milyonlarca insanın evinde mikrodalga fırın modelleri mutfakları süslüyor. Ancak, kullanımı yeterince kolay görünse de farkında olmadan yaptığınız kritik hatalar felakete yol açabilir.

Felakete neden olabilir: Bomba gibi patlıyor

En iyi mikrodalgalardan birine sahip olmak, yiyecek veya içecekleri anında ısıtmak için ihtiyacınız olan rahatlığı sağlayabilir. Ancak, kullanımı yeterince kolay görünse de farkında olmadan bazı hatalar yapabilirsiniz. Mikrodalga fırında yapacağınız yanlış ısıtma yöntemleri yüzünden fırınınızı mahvedebilirsiniz. Ayrıca, cihazınızı doğru kullanmamak, pahalı onarımlar veya tamamen yeni bir mikrodalga fırın için size paraya mal olabilir.

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Bu nedenle, 'başlat' düğmesine basmadan önce, yaptığınızı hiç bilmediğiniz 9 mikrodalga hatasını bulun ve olası bir felaketten kaçının.

ISITIRKEN YEMEĞİN ÜZERİNİ KAPATMAMAK

Yiyecekleri örtmemek, yapmaya meyilli olduğumuz en yaygın hatalardan biridir. Bu sadece mikrodalga fırınınızın içinde dağınık yiyecek sıçramaları bırakmakla kalmaz, aynı zamanda yiyeceklerin eşit olmayan şekilde ısınmasına da neden olur. Bu, yiyeceklerin bazı yerlerde soğuk olmasına ve diğerlerinde sıcak olmasına neden olabilir ve bu da yenmesi güvenli olmayabilir. Yiyecekleri mikrodalgaya dayanıklı bir kapak, sıçrama önleyici veya hatta mutfak havlusu ile örtmek, ısı dağılımına yardımcı olacaktır. (Kâğıt havlu işe yarayacaktır) Ayrıca, sizi sürekli mikrodalga fırın temizlemek zorunda kalmaktan kurtaracaktır.

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YANLIŞ KAPAK KULLANMAK

Bir kapak kullanıyorsanız, üzerinde "mikrodalgaya dayanıklı" etiketli olduğundan ve kullanımının güvenli olduğundan emin olun. Bazı plastikler, bu kadar yüksek ısıda yiyeceklere zehirli toksinler sızdırabileceğinden mikrodalgada kullanmak zararlı olabilir. Bazıları da eriyebilir ve deforme olabilir. Bu nedenle, satın almadan önce daima kapakları kontrol edin.

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YANLIŞ KAP KULLANMAK

Sık sık yiyecekleri orijinal kaplarında yeniden ısıtabileceğimizi düşünüyoruz, ancak bu çok yanlış. Alüminyum folyo, mikrodalga fırınının ısı dalgalarına maruz kaldığında zehire dönüşebilir. Ayrıca, strafor ve belirli plastik türleri, kimyasalları eritebilir veya serbest bırakabilir ve gıdaları kirletebilir. Şüpheniz varsa, yiyeceklerinizi ısıya dayanıklı cam, seramik kaplar veya mikrodalgaya uygun başka bir kaba aktarın.

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YEMEDEN ÖNCE YEMEĞİ DİNLENDİRİN

Aç olabilirsiniz, ancak saniyeler içinde pişirilen sıcak yiyecekleri hemen yemeye başlamayın. Fırında pişirmeye benzer şekilde, sıcaklığın soğumasını ve eşitlenmesini sağlamak için önce yiyeceği dışarıda bırakın. Birkaç dakika sonra, ağzınızı yakma endişesi olmadan güvenle yemeğinizin tadını çıkarabilirsiniz!

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PATLAYAN YİYECEKLER KOYMAK!

Tüm yiyecekler mikrodalgada ısıtılamaz ve genellikle "patlayarak" dağınık sonuçlar doğurabilir. Acı (baharatlı) biberler, yumurtalar, bütün patatesler ve sosisli sandviçler gibi yiyeceklerin hepsinin yüksek sıcaklıklarda patladığı ve hatta mikrodalgada alev alabildiği bilinmektedir.

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Özellikle domatesli makarna sosu yoğun bir kıvama sahip olduğundan yüzeyin altındaki buharın dışarı çıkmasını zorlaştırır. Bu nedenle, spagetti kaplarınızı ısıttıktan sonra genellikle patladığını duyar veya her yere sıçradığını görürsünüz. Sıçrama koruyucusu kullanmak veya sosları ocakta bir tencerede ısıtmak her zaman en iyisidir.


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