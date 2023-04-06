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Felç riski olan depremzede, doğru müdahale ile sağlığına kavuştu

06.04.2023 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde felç riski olan depremzede hasta, sağlığına kavuştu.

Felç riski olan depremzede, doğru müdahale ile sağlığına kavuştu

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen ve boyun bölgesinde omuriliğe baskı yapan omurga kırığı bulunan depremzede, yapılan başarılı operasyonla felç olma riskinden kurtularak sağlığına kavuştu. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Omurga Cerrahisi Bölümü Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Cihan Kırçıl yapılan operasyonla ilgili açıklama yaptı. Kırçıl, deprem bölgesinden omurga kırığı ile Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi’ne getirilen hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Kırçıl açıklamasında; "6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ve çevre illerde gerçekleşen büyük deprem felaketi sonrası ileri tetkik ve tedavi için deprem bölgesinden Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen hastalardan F.M. (36) boyun omurgasında bulunan ve omuriliğe baskı yapması sebebiyle felç riski oluşturan omurga kırığı için bize getirildi. Hastaya aynı seansta iki farklı ameliyat yapılarak kırılmış olan boyun omurgası hem ön hem arka taraftan sabitlenip omurilik üzerindeki baskı mikrocerrahi yöntemle giderildi. Ameliyatın ertesi gününde ayağa kaldırılarak sorunsuz bir şekilde yürüyen depremzede hastanın sonraki seansta kollarındaki doku kayıpları da kendi bacağından yapılan cilt naklini yaptık. Bütün işlemleri biten ve tedavi edilen hastamız sağlıklı bir şekilde taburcu oldu” dedi.

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