'Felipe Melo anneme küfür etti'

Türkiye'de bir dönem Galatasaray forması giyen ve halihazırda Brezilya ekibi Palmeiras'ta oynayan Felipe Melo için çarpıcı bir iddia geldi. Palmeiras'ın, 2 Şubat Pazar günü Bragantino'ya 2-1 mağlup olduğu maçın ardından Bargantino'nun 23 yaşındaki oyuncusu Claudinho, Brezilyalı yıldız için ağır bir suçlamada bulundu.
Saha içinde yaşananları daha sonrasında TV Globo'ya anlatan Claudinho, Felipe Melo'nun kendisine ve annesine küfür ettiğini belirtirken, "Herkes Felipe Melo'nun büyük bir insan olduğunu biliyor. O geldi ve bir şeylerden şikayet etti, bana futbol oynamamı söyledi. Bana küfür etti, anneme küfür etti. Onun hikayesine saygı duyuyorum ama boyun eğmeyeceğim." ifadelerini kullandı.
Red Bull Bragantino takımı, Palmeiras'ı 2-1 mağlup ederek ligdeki ilk mağlubiyetini yaşattı.
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