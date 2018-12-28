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Felipe Melo Boca Juniors ile görüşüyor

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 28.12.2018 07:26 | Son Güncelleme

2010 yılında bu yana Brezilyalı oyuncu oynatmayan Boca Juniors, Felipe Melo ile görüşüyor.

Felipe Melo Boca Juniors ile görüşüyor

Brezilya'da sezonu Palmeiras formasıyla şampiyon tamamlayan Felipe Melo için Arjantin basınından ciddi bir iddia ortaya atıldı. Fatih Terim'in ''Onların isimlerini duyunca yüzüm gülüyor'' dediği iki isimden biri olan Felipe Melo'nun menajerinin, Boca Juniors ile görüştüğü ortaya çıktı.

Habere göre, daha önce verdiği bir röportajında Arjantin'de Boca'yı desteklediğini açıklayan Melo için Arjantin devi ilk görüşmelere başladı. Görüşmelerin olumlu geçmesi halinde Melo'nun da Boca'ya sıcak baktığı belirtildi. Boca Juniors formasıyla oynayan en son Brezilyalı oyuncu 2010 yılında Luiz Alberto olmuştu. Transferin gerçekleşmesi halinde Melo, 8 sene sonra Boca forması giyen ilk Brezilyalı olacak. (SPORX)

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Anahtar Kelimeler:
boca juniors felipe melo palmeiras Brezilya

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