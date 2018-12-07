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Felipe Melo resmen açıkladı

FUTBOL HABERLERİ  | 07.12.2018 11:00 | Son Güncelleme

Palmeiras formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayan ve Galatasaray'a geri döneceği iddia edilen Felipe Melo, Brezilya Ligi'nde sezonun en iyi orta saha oyuncusu ödülünü aldı.

Felipe Melo resmen açıkladı

Galatasaray'ın eski oyuncusu Felipe Melo, Palmeiras'taki performansıyla Brezilya Ligi'nin en iyi orta sahası seçildi. 35 yaşındaki oyuncu takımının şampiyonluğunda büyük bir etki göstermiş ve taraftarlarının da sevgilisi haline gelmişti.

Brezilya’nın en iyi orta saha oyuncusu ödülüne layık görülen Felipe Melo ödülü sosyal medyada paylaşarak hem Portekizce hem Türkçe açıklamada bulundu. Felipe Melo'nun yaptığı açıklamada, "Tanrı’ya çok şükürler olsun ki Brezilya’nın en iyi ortasaha oyuncusu ödülünü aldım" dedi.

Felipe Melo, bu sezon Palmeiras formasıyla 37 resmi maçta forma giydi. Brezilyalı orta saha oyuncusu bu maçlarda 2 gol attı 1 de asist yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
felipe melo Brezilya Galatasaray palmeiras

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Etini kemiğini verirsen bu iş yapar özellikle bizim ülkemizde
heh terim-şaş ve bu yaratık çirkefler ekibi tamamlanıyo.alıcan bu üçünü saha ortasına
topçunun kralıydı üstüne de oyuncu gelmez, melo ve sneijder gelsin takim yine şampiyon olur, tabi iki tane de iyi forvet,
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