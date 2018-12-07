Felipe Melo resmen açıkladı

Galatasaray'ın eski oyuncusu Felipe Melo, Palmeiras'taki performansıyla Brezilya Ligi'nin en iyi orta sahası seçildi. 35 yaşındaki oyuncu takımının şampiyonluğunda büyük bir etki göstermiş ve taraftarlarının da sevgilisi haline gelmişti.

Brezilya’nın en iyi orta saha oyuncusu ödülüne layık görülen Felipe Melo ödülü sosyal medyada paylaşarak hem Portekizce hem Türkçe açıklamada bulundu. Felipe Melo'nun yaptığı açıklamada, "Tanrı’ya çok şükürler olsun ki Brezilya’nın en iyi ortasaha oyuncusu ödülünü aldım" dedi.

Felipe Melo, bu sezon Palmeiras formasıyla 37 resmi maçta forma giydi. Brezilyalı orta saha oyuncusu bu maçlarda 2 gol attı 1 de asist yaptı.

