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Felipe Melo’dan Abdurrahim Albayrak paylaşımı

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.03.2019 23:05 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Mali Genel Kurul'da ibra edilmeyen Mustafa Cengiz'in yönetiminde yer alan ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'a destek paylaşımında bulundu.

Felipe Melo’dan Abdurrahim Albayrak paylaşımı

Brezilyalı oyuncu, Mali Genel Kurul’da ibra edilmeyen ve seçime gidecek olan sarı kırmızılılarda ikinci başkan Abdurrahim Albayrak lehinde paylaşımda bulundu.

“Büyük başkan bizi bırakma” notunu düşen Melo, Galatasaraylı taraftarlardan da binlerce beğeni ve yorum aldı.

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