Felipe Melo’dan Abdurrahim Albayrak paylaşımı

Brezilyalı oyuncu, Mali Genel Kurul’da ibra edilmeyen ve seçime gidecek olan sarı kırmızılılarda ikinci başkan Abdurrahim Albayrak lehinde paylaşımda bulundu.
“Büyük başkan bizi bırakma” notunu düşen Melo, Galatasaraylı taraftarlardan da binlerce beğeni ve yorum aldı.
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