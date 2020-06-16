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Felipe Melo'dan Emre Belözoğlu paylaşımı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.06.2020 23:30 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, instagram hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

Felipe Melo'dan Emre Belözoğlu paylaşımı!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu'na göndermeli bir paylaşımda bulundu.

Melo'nun instagram hesabındaki hikayede Emre Belözoğlu'nun Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı içerisinden bir fotoğrafı ve kendisinin dil çıkarttığı bir fotoğraf yer aldı. Melo bu paylaşımına, "Daha maça bile girmeden kırmızı kart yedi." diye de ekledi.

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(Sporx)

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