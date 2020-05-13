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Felipe Melo'dan Fenerbahçe'ye gönderme: Bana her 12 Mayıs seni hatırlatıyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.05.2020 21:21 | Son Güncelleme

Bir dönem Galatasaray forması giyen Brezilyalı oyuncu Felipe Melo sosyal medya hesabından gündem yaratacak bir paylaşımda bulundu. Süper Lig 2011-2012 sezonunda deplasmanda Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluklarını ilan ettikleri maçın sonunda çekilen fotoğrafları paylaşan Melo çarpıcı ifadeler kullandı.

Felipe Melo'dan Fenerbahçe'ye gönderme: Bana her 12 Mayıs seni hatırlatıyor

Süper Lig 2011-2012 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe ile Kadıköy'de 0-0 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan etmişti.O dönem sarı-kırmızılı formayı giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Felipe Melo, zaferin yıl dönümünü unutmadı. 12 Mayıs 2012'de kupayı kaldıran kadroda yer alan Brezilyalı futbolcu, maç sonu çekilen fotoğrafları paylaştı.

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"BANA HER 12 MAYIS SENİ HATIRLATIYOR"

Kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertlilere de göndermede bulunmayı ihmal etmeyen Melo, şu ifadelere yer verdi:"Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her 12 Mayıs seni hatırlatıyor."Melo'nun bu paylaşımı, sosyal medyada çok konuşuldu ve binlerce beğeni aldı.

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