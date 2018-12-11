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Felipe Melo'dan Galatasaray'ı heyecanlandıran paylaşım

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.12.2018 08:29 | Son Güncelleme

Felipe Melo, Fatih Terim'in basın toplantısında ''Onların ismini söyleyince bile yüzüm gülüyor'' ifadelerinin ardından bir paylaşımda bulundu. Melo'nun paylaşımı, transfere açık kapı bıraktığı şeklinde yorumlandı.

Felipe Melo'dan Galatasaray'ı heyecanlandıran paylaşım

Galatasaray'ın Porto ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Fatih Terim'in en dikkat çeken açıklamalarından ikisi Sneijder ve Melo ile ilgili olanlardı.

Fatih Terim'in, ''Onların ismini söyletince bile yüzüm gülüyor'' açıklamasının ardından Palmeiras forması giyen Felipe Melo'dan da ince bir mesaj geldi.

Felipe Melo sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gülen bir fotoğrafını kullanırken, ''Gülümsemek, hayallerimize ulaşmak için en iyi silahtır'' ifadelerini kullandı.

İşte Felipe Melo'nun sosyal medyadaki paylaşımı...

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Galatasaray felipe melo

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
kral
Türkiye tam bir futbol ve futbolcu çöplüğü oldu yazık giden verilen paralara
Haydi insallah
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