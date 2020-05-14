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Felipe Melo'dan Galatasaray sözleri

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.05.2020 09:06 | Son Güncelleme

Palmeiras forması giyen Felipe Melo, Galatasaray, Inter ve Juventus'taki eski takım arkadaşı Giorgio Chiellini hakkında açıklamalar yaptı.

Felipe Melo'dan Galatasaray sözleri

Bir dönem Bursaspor'da da forma giyen eski kaleci Sebastien Frey'in sosyal medya üzerinden yaptığı yayına katılan Melo, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Brezilyalı futbolcu Galatasaray ve Inter dönemiyle ilgili olarak, "Inter çocukluğumdan beri hayalimdi. Galatasaray'da tarih yazdım ve orada kalmak benim için çok rahat olurdu çünkü taraftarlar için bir idoldüm. Üç yıllık sözleşme imzalamıştım ancak Inter'e maaşımdan yüzde 50 kesinti yaparak gittim. Kalple verilmiş bir karardı" diye konuştu.

Jose Mourinho'nun Inter'i çalıştırdığı dönemde kendisini istediğini vurgulayan tecrübeli futbolcu, "Fiorentina'dayken, Jose Mourinho ve diğer kişiler beni Inter'e getirmeye çalışmıştı ancak ne yazık ki Juventus'a gittim. Juve hakkında asla kötü konuşmadım ancak Inter formasıyla San Siro'da Milano derbisine çıkmak benim için heyecanın en üst noktası oldu. 1-0 kazandık" dedi.

Yazdığı kitapta kendisinden olumsuz şekilde bahseden Juventus'taki eski takım arkadaşı Giorgio Chiellini ile ilgili de konuşan Felipe Melo, "Benimle bir derdi var çünkü Siena'ya karşı oynadığımız maçta ona kafa atmıştım. Bu olaydan beri onunla konuşmamıştım ve kitabına yazmış. Söylemem gerekeni söyledim. Juventus'ta bundan çok daha önemli bin tane şey oldu, bin tane kitap yazabilirdim" açıklamasını yaptı.

(AJANSSPOR)


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