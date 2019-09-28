Felipe Melo'dan olay yaratan derbi paylaşımı

Galatasaray taraftarının çok sevdiği Felipe Melo, Fenerbahçe derbisi öncesinde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Brezilyalı oyuncu, Fenerbahçe ile yaptıkları maçta Emre Belözoğlu'nun kırmızı kart gördüğü pozisyonun fotoğrafı ile birlikte, "Herkes Yerini ve Rütbesini Bilsin" mesajını paylaştı.

Öte yandan Melo, mesajına "en büyük cimbom" ve "fener ağlama" etiketlerini de ekledi. Felipe Melo'nun bu paylaşımı Galatasaray taraftarları tarafından kısa sürede binlerce beğeni aldı.