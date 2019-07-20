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Felipe Melo'dan Radamel Falcao'ya Galatasaray presi

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.07.2019 20:51 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın eski oyuncusu Brezilyalı Felipe Melo, sarı kırmızılı ekibe transferi gündemde olan Radamel Falcao'ya Instagram aracılığıyla mesaj yolladı.

Felipe Melo'dan Radamel Falcao'ya Galatasaray presi

Kolombiyalı yıldız Falcao'nun Instagram'a attığı gönderinin altına yorum olarak 3 tane aslan emojisi koyan Felipe Melo, taraftarların mesajlarına destek verdi ve "çok güzel yıllar geçirdim" dediği Galatasaray için bir anlamda referans oldu.

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Sarı Kırmızılı takımda 4 sezon forma giyen 36 yaşındaki Felipe Melo, Galatasaray hakkında yaptığı paylaşımlarla birçok kez gündeme gelmişti.

İSPANYA'DAN REAL MADRID İDDİASI
Bu arada İspanyol basını ise Real Madrid'in, Radamel Falcao ve Djibril Sidibe transferi için Monaco'ya 70 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırlandığını yazdı.

Haberde, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, Monaco temsilcileri ile ilk görüşmeyi de gerçekleştirdiği iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
felipe melo radamel falcao Galatasaray

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