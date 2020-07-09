Felipe Melo, Galatasaray'a tepki gösterdi: Beni kızdırmayın

Galatasaray'ın Brezilyalı efsane futbolcusu Felipe Melo'dan Galatasaraylı futbolculara gözdağı geldi. Fatih Terim'İn sıklıkla "Ruh ve Azimden" bahsetmesi üzerine kendi sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Felipe Melo, sarı kırmızılı formayla bir anını paylaştı. Felipe Melo videonun altınaysa başlık olarak, "Kızdırmayın Beni Keserim Topunuzu" yorumunu yazdı.
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