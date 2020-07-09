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Felipe Melo, Galatasaray'a tepki gösterdi: Beni kızdırmayın

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.07.2020 07:17 | Son Güncelleme

Galatasaraylı eski futbolcu Felipe Melo'dan, Galatasaray kadrosundaki oyunculara üstü kapalı eleştiri geldi. Maç saatinde kendi sosyal medya hesabından paylaşım yapan futbolcu, Galatasaray'da oynadığı dönemdeki hırsı ve azmini gösteren bir anı video olarak paylaştı. Felipe Melo videonun altına başlık olarak, "Kızdırmayın Beni Keserim Topunuzu" yorumunu yazdı.

Felipe Melo, Galatasaray'a tepki gösterdi: Beni kızdırmayın

Galatasaray'ın Brezilyalı efsane futbolcusu Felipe Melo'dan Galatasaraylı futbolculara gözdağı geldi. Fatih Terim'İn sıklıkla "Ruh ve Azimden" bahsetmesi üzerine kendi sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Felipe Melo, sarı kırmızılı formayla bir anını paylaştı. Felipe Melo videonun altınaysa başlık olarak, "Kızdırmayın Beni Keserim Topunuzu" yorumunu yazdı.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
O ruh kalmadı pitbull
melo gelir hepinizi döver bak.
ah melo ah senin %1 in olamaz bu paragözler
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