İtalya golü attı, tribünler karıştı! Çizme'de Montella'ya tepki

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında İtalya deplasmanına çıktı. Gianluca Scamacca'nın attığı golle ev sahibi ekibin öne geçmesinin ardından milli takım taraftarlarından Teknik Direktör Vincenzo Montella'ya tepki geldi.

İTALYA GOLÜ BULDU, TEPKİLER YÜKSELDİ

İtalya, karşılaşmanın ilk yarısında Gianluca Scamacca'nın golüyle 1-0 öne geçti. Skorun İtalya lehine dönmesinin ardından tribünlerde milli takım taraftarlarının tepkisi dikkat çekti.

Deplasman tribününü dolduran Türk taraftarlar, alınan sonuç ve milli takımın ortaya koyduğu oyundan duydukları memnuniyetsizliği tezahüratlarla dile getirdi.

"MONTELLA İSTİFA" SESLERİ

Scamacca'nın golünün ardından Türk taraftarlar uzun süre "Montella istifa" tezahüratında bulundu.

İtalyan teknik adamın tercihleri ve milli takımın sahadaki performansına tepki gösteren taraftarların protestosu bir süre devam etti. İtalya karşısında alınacak sonucun yanı sıra Montella'nın geleceğiyle ilgili tartışmalar da tribünlerde yeniden gündeme geldi.