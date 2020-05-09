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Felipe Melo: Galatasaray'da seni tokatladım

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.05.2020 18:15 | Son Güncelleme

Felipe Melo kendisini saygısızlıkla suçlayan Juventuslu Chiellini'ye Galatasaray göndermesinde bulundu.

Juventus'un tecrübeli futbolcusu Giorgio Chiellini, eski takım arkadaşı Felipe Melo için ağır ifadeler kullandı. Felipe Melo'nun takımdaki kara koyun olduğunu söyleyen Giorgio Chiellini, Brezilyalı futbolcuyu saygısızlıkla suçladı. Melo, İtalyan yıldıza Galatasaray ile cevap verdi.

La Gazetta dello Sport'un haberine göre Chiellini, Felipe Melo'yu anlatırken, "Balotelli takıma saygı duymayan kötü bir insan ama Felipe Melo'dan daha kötüsünü görmedim. Kara koyun olmak isteyen insanları sevmiyorum. Yönetime de bundan bahsettim. Herkesle arkadaş olamam ama onlarla konuşmak zorunda kalırsam, konuşurum. Balotelli ve Melo benim için sınırı aştı." ifadelerini kullandı.

FELİPE MELO'DAN GALATASARAY YANITI

Cevabını esirgemeyen Felipe Melo, "Juventus'ta kimseye asla saygısızlık etmedim. Chiellini belki onları Galatasaray ile tokatladığımız için bana kızgındır. Brezilya ile 2009 Konfederasyon Kupası'nda İtalya'yı 3-0 yendiğimizi de hatırlıyorum. Chiellini böyledir, her zaman en doğruymuş gibi davranır. Bir korkaktır." açıklamasını yaptı.

Galatasaray, Felipe Melo'nun forma giydiği dönemde Juventus'u 1-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde tur atlamış, Torino ekibi ise elenmişti.

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