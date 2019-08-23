SPOR

Felipe Melo kırmızı kart sonrası gözyaşlarını tutamadı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 23.08.2019 09:28 | Son Güncelleme

Galatasaray’ın eski yıldızı Felipe Melo’nun takımı Palmeiras, Copa Libertadores çeyrek finalinde deplasmanda Gremio’yu 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 77. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımın 10 kişi bırakan Melo, sahayı gözyaşları içinde terk etti.

Felipe Melo kırmızı kart sonrası gözyaşlarını tutamadı

Copa Libertadores çeyrek finallerinde heyecan başladı.

FELİPE MELO'NUN JUVENTUS GÜNLERİ

Bir dönem Galatasaray’da forma giyen Felipe Melo’nun takımı Palmeiras deplasmanda Gremio’yu 1-0 mağlup etti. Konuk takımın golü 31. dakikada Gustavo’dan geldi.

2019-08-21T020729Z_616346089_RC195ABF2E00_RTRMADP_3_SOCCER-LIBERTADORES-GRE-PAL

Palmeiras’ta Felipe Melo karşılaşmanın 77. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımın 10 kişi bıraktı.

Brezilyalı futbolcu gördüğü kırmızı kart sonrası sahayı gözyaşları içinde terk etti.

Ortalık savaş alanına döndü! Karakol çıkışı kanlı kavgaOrtalık savaş alanına döndü! Karakol çıkışı kanlı kavga
Sürpriz transfer! Sadece 6 aylığına...Sürpriz transfer! Sadece 6 aylığına...
İşte Bosna'nın aday kadrosuİşte Bosna'nın aday kadrosu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
palmeiras felipe melo

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç

Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç

Flaş transfer resmen açıklandı

Flaş transfer resmen açıklandı

'Fırtına'yı Ekuban kopardı

'Fırtına'yı Ekuban kopardı

G.Saray'a ayrılığı açıkladı! KAP...

G.Saray'a ayrılığı açıkladı! KAP...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

F.Bahçe'den ayrıldı, kendini toplayamadı!

F.Bahçe'den ayrıldı, kendini toplayamadı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Cengiz attı, Roma kazandı!

Cengiz attı, Roma kazandı!

Atletico Real'i rezil etti! Tarihi fark

Atletico Real'i rezil etti! Tarihi fark

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Felipe Melo kırmızı kart sonrası gözyaşlarını tutamadı

Felipe Melo hüngür hüngür ağladı!

Sürpriz transfer! Sadece 6 aylığına...

Sürpriz transfer! Sadece 6 aylığına...

Bosna Hersek'in Liechtenstein ve Ermenistan maçları aday kadrosu açıklandı

İşte Bosna'nın aday kadrosu

FIFA Puskas Ödülü'nün 10 kişilik aday listesi belli oldu

Puskas adayları belli oldu

Bayern Münih'ten gece yarısı çifte transfer!

Bayern Münih'ten gece yarısı çifte transfer!

Virgil van Dijk genç milli ampute futbolcu Emirhan'la röportaj yaptı

Van Dijk gönülleri fethetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.