Felipe Melo'nun yaptığı sert faul Brezilya'da gündeme oturdu!

Hırçın futbolu ile dikkat çeken ve Brezilya'da 'Sarı kartların kralı' lakabı takılan Felipe Melo, bir kez daha sert faulleriyle gündeme geldi.

Palmeiras'ın Cerro Porteno ile oynadığı maçta Victor Caceres'e çok sert bir faul yapan Melo, Brezilya'da gündemden düşmüyor.

Melo'nun sert faulünün ardından Brezilya basını, tecrübeli futbolcunun eski sözlerini hatırlatırken akıllara 3 yıl önce söylediği söz geldi.

''EĞER FUTBOLCU OLMASAM KATİL OLURDUM''

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, o yıl ''Eğer futbolcu olmasaydım, katil olurdum.'' sözlerini kullanmıştı.

