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Felipe Melo, Real Madrid'in yeni transferi Rodrygo'yu sakatlandı!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 21.07.2018 09:10 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, 45 milyon Euro'ya Real Madrid'e transfer olan ve hala Santos'ta forma giyen 17 yaşındaki Rodrygo'yu sakatladı.

Felipe Melo, Real Madrid'in yeni transferi Rodrygo'yu sakatlandı!

Brezilya Ligi'nde oynanan Palmeiras - Santos maçına Felipe Melo damgasını vurdu. Galatasaray'ın eski oyuncusu Melo, Real Madrid'in 45 milyon Euro'ya transfer ettiği ve hala Santos'ta oynayan Rodrygo'ya sert bir faul yaptı.

SAHA DIŞINA ZOR GELDİ

Acı içinde yerde kalan 17 yaşındaki futbolcu, takım arkadaşlarının yardımı ile saha kenarına gelebildi. Melo, bu sert faulü ardından sarı kart gördü.

'Yeni Neymar' olarak gösterilen Rodrygo, 45 milyon Euro bonservis ücreti ile Real Madrid'e transfer olmuştu.

(Sporx)

adhadua

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Anahtar Kelimeler:
real madrid felipe melo Rodrygo

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