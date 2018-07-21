Felipe Melo, Real Madrid'in yeni transferi Rodrygo'yu sakatlandı!

Brezilya Ligi'nde oynanan Palmeiras - Santos maçına Felipe Melo damgasını vurdu. Galatasaray'ın eski oyuncusu Melo, Real Madrid'in 45 milyon Euro'ya transfer ettiği ve hala Santos'ta oynayan Rodrygo'ya sert bir faul yaptı.
SAHA DIŞINA ZOR GELDİ
Acı içinde yerde kalan 17 yaşındaki futbolcu, takım arkadaşlarının yardımı ile saha kenarına gelebildi. Melo, bu sert faulü ardından sarı kart gördü.
'Yeni Neymar' olarak gösterilen Rodrygo, 45 milyon Euro bonservis ücreti ile Real Madrid'e transfer olmuştu.
(Sporx)
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