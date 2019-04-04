SPOR

"Fener Ol" kampanyasına ilk destek Sadettin Saran'dan

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.04.2019 15:52 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bugün saat 19:07 itibariyle başlatacağı destek kampanyasına ilk katkının ünlü Fenerbahçeli işadamı Sadettin Saran'dan geleceği öğrenildi.

"Fener Ol" kampanyasına ilk destek Sadettin Saran'dan

İkinci televizyon kanalı S Sport 2'nin lansmanını yapan Sadettin Saran'ın, yakın çevresine kampanyanın başlamasıyla birlikte kulübün banka hesabına 1 milyon Türk Lirası havale yapacağını söylediği iddia edildi. Fenerbahçe Kulübü hesap numaralarını duyurduğu an 1 milyon TL'nin 19.07'den sonra hesaba geçeceği ve "Fener Ol" kampanyasına havale emri için hazır beklendiği de gelen bilgiler arasında.

Saran, daha önce 2018 Haziran kongresinde Ali Koç'un başkan seçilmesi üzerine Fenerium'a bin adet de Fenerbahçe forması siparişi vermişti.

Sahaya önce köpek, sonra taraftar girdiSahaya önce köpek, sonra taraftar girdi
Fenerbahçe'den Dzeko hamlesiFenerbahçe'den Dzeko hamlesi
F.Bahçe'den tarihi protestoF.Bahçe'den tarihi protesto
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Sadettin Saran Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

Fenerbahçe'den Dzeko hamlesi

Fenerbahçe'den Dzeko hamlesi

F.Bahçe'den tarihi protesto

F.Bahçe'den tarihi protesto

Beşiktaş'tan transfer bombası

Beşiktaş'tan transfer bombası

Ve Okan Buruk açıkladı

Ve Okan Buruk açıkladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hayatını kaybetti

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Fenerbahçe'de kavga şoku

Fenerbahçe'de kavga şoku

İşte F.Bahçe'nin ilk transfer bombası!

İşte F.Bahçe'nin ilk transfer bombası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
"Fener Ol" kampanyasına ilk destek Sadettin Saran'dan

Saran'dan F.Bahçe'ye destek

Fenerbahçe Edin Dzeko'yu transfer gündemine aldı

Fenerbahçe'den Dzeko hamlesi

Fenerbahçe'den tarihi 4 Nisan protestosu

F.Bahçe'den tarihi protesto

Roman Neustadter'den Schalke 04 ve ayrılık sözleri

Fenerbahçeli yıldızdan ayrılık itirafı!

Melih Mahmutoğlu: Herkesi yenecek güçteyiz

'Herkesi yenecek güçteyiz'

F.Bahçe şokta! 'Yok artık' dedirten talep

F.Bahçe şokta! 'Yok artık' dedirten talep

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.