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Fener Ol kampanyasında toplanan miktar 17 milyon dolara ulaştı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.05.2019 16:08 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 4 Nisan tarihinden başlattığı "Fener Ol" kampanyası için bugüne kadar toplanan rakam ve bağış yapan magazin ve cemiyet hayatında yer alan bazı ünlü simaların kimliği belli oldu. Ayrıca "Fener Ol" kampanyasında toplanan son miktar da açıklandı.

Fener Ol kampanyasında toplanan miktar 17 milyon dolara ulaştı

Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biri olan Fenerbahçe Spor Kulübü, 4 Nisan tarihinde kulübe mali destek sağlamak amacıyla "Fener Ol" kampanyası ile büyük bir dava başlattı. Birçok taraftarın ve iş adamlarının yoğun ilgi göstererek bağışlar yaptığı kampanya, Fenerbahçe'nin yalnız olmadığını herkese göstermiş oldu. Başta kulüp başkanı Ali Koç olmak üzere, ülkenin birçok noktasından gönüllüler kampanyaya dahil oldular.

17 MİLYON DOLAR TOPLANDI

FB TV'de yapılan 3,5 saatlik yayın süresinde ise canlı bağlantılarla birlikte kampanyaya katılan gönüllü sayısının 400 bini geçtiği öğrenildi. Kampanya neticesinde toplanmış olan rakamın 15 milyon euro, dolar bazında ise 17 milyon dolar olduğu açıklandı.

"BİZİ OLDUKÇA RAHATLATACAK"

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ise; taraftarın kampanyaya göstermiş olduğu ilgiden memnun olduğunu dile getirdi. Koç; "Yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bu başarı bizi oldukça rahatlatacak ve böylelikle Avrupa kupalarına katılma hakkımızı da korumuş olacağız." dedi.

'FENER OL'A EN ÇOK BAĞIŞ YAPANLAR

- Saran Holding – Sadettin Saran: 1 milyon TL
- Koç Zeljko Obradovic: 600 bin TL
- Yönetmen Murat Şeker: 500 bin TL
- YDA Group – Hüseyin Arslan: 500 bin TL
- Konya Siyah Çoraplılar Derneği: 500 bin TL
- Completo Group – Murat Kapki & Samet Güzel: 250 bin TL
- Han Group – Olgun Aydın: 150 bin TL
- Mehmet Okur: 40 bin TL

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Fenerbahçe 'Fener ol'

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