Fenerahçe'de Mourinho ayrılığı sonrası çok sürpriz isim! Liste 4'e düştü, Sarı-Lacivertliler'de Başkan Ali Koç her an açıklayabilir

Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho’nun gönderilmesinin ardından yerine gelecek teknik adam için arayışlar hız kesmeden başlarken Ali Koç'un elini çabuk tutması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler'de gerçekleşen yönetim kurulu toplantısı sonrası liste 4 kişiye kadar inerken o isimler ortaya çıktı. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Fenerbahçe’de alınan kötü sonuçlar ve yönetimi eleştiren söylemleri sonrası Jose Mourinho sürpriz bir şekilde takımdan gönderilirken, sarı-lacivertli yönetim bu gelişmenin ardından Chobani Stadı’ndaki kulüp binasında olağanüstü bir toplantı düzenledi.

Toplantının ana gündem maddesi, takımın başına getirilecek yeni teknik direktör oldu. Yöneticilerin, medyada adı geçen hocaların yanı sıra farklı isimleri de değerlendirmeye aldığı öğrenildi.

LİSTE DÖRT ADAYA DÜŞTÜ

Fenerahçe de Mourinho ayrılığı sonrası çok sürpriz isim! Liste 4 e düştü, Sarı-Lacivertliler de Başkan Ali Koç her an açıklayabilir 1

Yapılan görüşmeler sonucunda teknik direktör arayışında seçenekler daraltıldı ve aday sayısı dört isimle sınırlandırıldı. Yönetim, bu isimlerle en kısa sürede temas kurulması yönünde karar aldı.

ALİ KOÇ’TAN HIZLI KARAR BEKLENİYOR

Fenerahçe de Mourinho ayrılığı sonrası çok sürpriz isim! Liste 4 e düştü, Sarı-Lacivertliler de Başkan Ali Koç her an açıklayabilir 2

Başkan Ali Koç ve futbol yönetiminin önümüzdeki günlerde girişimlerini hızlandırarak Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünü belirlemesi bekleniyor.

SÜRPRİZ İSİMLER LİSTEDE

Fenerahçe de Mourinho ayrılığı sonrası çok sürpriz isim! Liste 4 e düştü, Sarı-Lacivertliler de Başkan Ali Koç her an açıklayabilir 3

Kesin karar henüz verilmemiş olsa da, kulislerde öne çıkan bazı teknik adamların adı sıkça geçiyor. Bu isimler arasında Alman çalıştırıcı Roger Schmidt, A Milli Takım’ın hocası Vincenzo Montella, Borussia Dortmund’un eski teknik direktörü Edin Terzic ve daha önce Fenerbahçe’de görev yapan İsmail Kartal bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
