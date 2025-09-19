Fenerbaçe Başkanı Ali Koç'tan Mourinho'ya olay yaratan yanıt! Öyle bir söz söyledi ki...

Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından ilk kez konuşan Jose Mourinho, Sarı-Lacivertliler'in başkanı Ali Koç'u hedef alarak, “Kulüpleri terk ederken kapıyı kapatırım. Provokasyonlara cevap vermem. Ali Koç’un davranış şekli benimkinden farklı. Ben ayrıldığımdan beri sayısız kez konuştu. Bizi eleyen Kerem Aktürkoğlu’nu neden ancak bizi eledikten sonra transfer ettiğini açıklamadı” ifadelerini kullanmıştı.

"OYUNCULAR GERİYE GİTTİ"

Now Spor’a konuk olan Ali Koç, Mourinho’nun sözlerine karşılık verdi. Portekizli hocanın açıklamalarını “iğneleyici” olarak nitelendiren Koç, “99 puan, 99 golle bitirdiğimiz sezondaki tüm iyi oyuncular geriye gitti. Bunu Mourinho’ya da söyledim. Bir oyuncu bir hafta çok iyi oynuyor, ertesi hafta kadroya giremiyor. Niye, neden bilmiyoruz,” ifadelerini kullandı.

“ONU İYİ HATIRLAYACAĞIM”

Mourinho’nun üslubuna dikkat çeken Koç, “O da biliyorsunuz, iğneleyici mesajlar veriyor. Ben onu iyi anılarla hatırlayacağım. Fenerbahçeliler kattıkları için ona saygı duyacak. Onun dışında konuşmak istersem zaten konuşurum,” sözleriyle eski teknik direktörünü hedef almadığını vurguladı.

“KENDİNİ KÜÇÜLTÜYOR”

Mourinho’nun Kerem Aktürkoğlu çıkışına ise sert tepki gösteren Koç, “Bu seviyedeki bir hoca böyle konuşarak kendini küçültüyor. Fenerbahçe gibi bir kulübü tamamen bir futbolcuya bağlıyor, lafı da ona getiriyor. Katılmıyorum, kendi bileceği iş,” ifadelerini kullandı.

“BİR TEK ÖLÜLER VE APTALLAR DEĞİŞMEZ”

Mourinho’nun ayrılışından sonra yaptığı eleştirileri yadırgadığını belirten Koç, tecrübeli hocanın Fenerbahçe’ye uyum sağlayamadığını dile getirdi:

“Mourinho’nun bulunduğu yere adapte olması lazımdı. Bir laf vardır, ‘Bir tek ölüler ile aptallar değişmez’ derler. İlk sezonun ardından burası için biraz daha değişmesi gerekiyordu.”

"TANRININ CİLVESİ"

Kerem Aktürkoğlu transferine de açıklık getiren Koç, sürecin kulüpler arasındaki şartlardan kaynaklandığını belirtti:

“Sportif direktöre de aynı şeyi söylemiş. Keşke daha önce alsaydınız diye. Ama adam vermiyor, Şampiyonlar Ligi bitmeden bırakmıyor. Kerem de karakterli bir oyuncu gibi Fenerbahçe’ye gelmeyi istese de iki maçta da elinden geleni yaptı. Tanrının cilvesi, golü de o attı.”