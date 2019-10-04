Fenerbahçe 0 - 1 Antalyaspor

2019-2020 Sezonu Süper Lig Cemil Usta Sezonu 7. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşılaştı. Maça Fenerbahçe hızlı başlarken, Antalyaspor ilk atağında golü buldu. 6. dakikada Jailson'un büyük hatasında Brezilyalı oyuncuyu geçen Ufuk düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

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Fenerbahçe yediği golden sonra da oyunda üstünlüğünü sürdürdü ve gol aramaya devam etti. 16'da Kruse dar açıdan vuruşunu yaptı ancak Boffin gole izin vermedi. Dakikalar 24'ü gösterdiğinde Dirar'ın vuruşu üstten auta giderken, 2 dakika sonra ise Ozan'ın pasına Chico son anda ayak koydu. İlk yarının son anlarında Fenerbahçe bu kez de Vedat Muriqi ile gole yaklaştı ancak Antalya savunması yine başarılı oldu ve ilk yarı 1-0 sona erdi.

ALTAY'DAN ARKA ARKAYA 4 KURTARIŞ

İkinci devrede Fenerbahçe tüm hatlarıyla gol ararken, Antalyaspor ise kontra atakla gol aradı. 54'te Aatıf'ın şutunda Altay gole izin vermedi. 4 dakika sonra Altay bu kez karşı karşıya pozisyonda Hakan'ın vuruşunu kornere çelmeyi başardı. Pozisyonun devamında Altay arka arkaya iki kurtarış daha yaparak Fenerbahçe'yi maçta tutan isim oldu.