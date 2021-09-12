Fenerbahçe 1-1 Sivasspor (Maç sonucu)

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Fenerbahçe, 23. dakikada Bright-Osayi Samuel'in golüyle öne geçti. 44. dakikada Altay Bayındır, topu Pedro Henrique'ye kaptırdıktan sonra yaptığı müdahaleyle penaltıya sebebiyet verdi. Penaltıyı kullanan Pedro Henrique, 45. dakikada skoru eşitledi.

Sivasspor'a karşı Kadıköy'de 3 maçtır kazanamayan ve bu sezon ligde ilk kez puan kaybeden Fenerbahçe, 10 puana yükseldi. Sivasspor ise 4. maçında 2. beraberliğini alarak puanını 2 yaptı.

Fenerbahçe, perşembe günü Eintracht Frankfurt'a konuk olduktan 3 gün sonra Başakşehir deplasmanına gidecek. Sivasspor ise gelecek hafta Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

VITOR PEREIRA'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 4. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe, son oynadığı maçın ilk 11'ine göre 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-lacivertli futbol takımı, müsabakaya Altay Bayındır, Marcel Tisserand, Kim Min-jae, Serdar Aziz, Bright Osayi-Samuel, Miha Zajc, Luiz Gustavo, Muhammed Gümüşkaya, Mesut Özil, Diego Rossi ve Mergim Berisha ilk 11'i ile başladı.

Yedek kulübesinde ise Berke Özer, Max Meyer, Mert Hakan Yandaş, Enner Valencia, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Miguel Crespo, Çağtay Kurukalıp, Attila Szalai ve Burak Kapacak yer aldı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, ligin 3. haftasında Altay karşısında ilk 11'de sahaya sürdüğü Szalai ile Valencia'ya yedek kulübesinde yer verdi. Bu müsabakaya ilk 11'de başlayan oyunculardan Nazım Sangare, Jose Sosa ve Ferdi Kadıoğlu ise sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı. Portekizli teknik adam, Sivasspor karşısında bu 5 oyuncunun yerine Serdar Aziz, Zajc, Rossi, Mesut Özil ve Berisha'yı ilk 11'de görevlendirdi.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Sarı-lacivertli ekipte 6 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Sivasspor maçının kadrosunda yer almadı.

Nazım Sangare, Jose Sosa, Ferdi Kadıoğlu ve Serdar Dursun sakatlıkları, Dimitrios Pelkas ile Filip Novak ise hazır olmadıkları gerekçesiyle Demir Grup Sivasspor karşısında forma giyemedi.

ROSSI VE BERISHA İLK KEZ

Fenerbahçe'de yeni transferler Diego Rossi ile Mergim Berisha, sarı-lacivertli formayla ilk maçlarına çıktı.

Rossi, ABD'nin Los Angeles takımından satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak, Berisha ise Avusturya'nın Red Bull Salzburg takımından bonservisiyle kadroya dahil edilmişti.

VITOR PEREIRA'YA DESTEK

Fenerbahçe taraftarı, karşılaşmadan önce teknik direktör Vitor Pereira'ya büyük destek verdi.

Sarı-lacivertli futbolseverlerin sevgi gösterilerine kayıtsız kalmayan Portekizli teknik adam, tribünlere yönelerek taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

MAÇ TEMPOLU VE PRESLİ BAŞLADI

Her iki takım da mücadeleye tempolu ve agresif presle başladı. Maçtaki ilk tehlikeyi 2. dakikada Yatabare ile Sivasspor yaratırken, Fenerbahçe dakikalar geçtikçe daha yoğun bir şekilde hücum etmeye başladı. Taraftar desteğiyle birlikte daha coşkulu bir şekilde oynayan Fenerbahçe, yüzde 70 topla oynama oranına dek ulaştı.

Fenerbahçe'nin ilk etkili hücumu ise 12. dakikada geldi. Sol kanatta topla buluşan ve rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına giren Diego Rossi'nin plase vuruşu az farkla auta gitti. Sivasspor ise maçın ilk gol fırsatını 17. dakikada yakaladı. Ahmet Oğuz'un ortasında Gradel arka direkte bomboş bir kafa vuruşu yaptı ancak top üstten auta gitti.

Fenerbahçe'de sakatlanan Marcel Tisserand, 22. dakikada kenara geldi ve yerine Attila Szalai oyuna dahil oldu.

OSAYI-SAMUEL FENERBAHÇE'Yİ ÖNE GEÇİRDİ

Bu değişiklikten saniyeler sonra Fenerbahçe golü buldu.

Luiz Gustavo'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Diego Rossi soldan çaprazda yerden topu içeri gönderdi. Savunmanın uzaklaştıramadığı topa hareketlenen Bright Osayi-Samuel, karambolden yararlanarak altıpas içinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Muammer Yıldırım'ın yanından ağlarla buluşturmayı başardı ve 23. dakikada Fenerbahçe'ye öne geçirdi.

Sivasspor, golden sonra Fenerbahçe yarı alanındaki baskını artırdı. Fenerbahçe ise Sivasspor yarı alanında daha fazla alan bularak hücum etmeye başladı.

ALTAY, PENALTIYA SEBEBİYET VERDİ

Karşılıklı ataklar sonrası Sivasspor, 44. dakikada penaltı kazandı. Altay Bayındır, geri pas sonrası Henrique'den sıyrılmaya çalışırken topu kaptırdı. Altay'ın topu kaptırdıktan sonra Pedro Henrique'ye ceza alanı içinde yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Halis Özkahya, VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyerek penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı vuruşunu kullanan Pedro Henrique, skora eşitliği getirdi. İlk devre 1-1 sona erdi.

FENERBAHÇE İKİNCİ YARIYA BASKILI BAŞLADI

Fenerbahçe, ikinci yarıya tempo yaparak başladı. Mergim Berisha, 49'da gol fırsatını kullanamadı. 50'da yine Berisha'nın etkili vuruşu savunmadan döndü.

Sivasspor ise kontrataklar ile etkili oldu. Gol için riskler alan Fenerbahçe savunmasına karşı Sivasspor, kanatlardan hızlı hücumlar yaptı.

İRFAN CAN 14 DAKİKADA SAKATLANDI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, oyuna ilk müdahalesini 59. dakikada yaptı. Berisha ve Mesut Özil oyundan çıkarken Enner Valencia ve İrfan Can Kahveci oyuna girdi.

Temposu, mücadelesi ve gerginliği artan mücadelede İrfan Can Kahveci, 14 dakika sonra sakatlığı nedeniyle çıkmak zorunda kaldı. Sol adalesini tutan İrfan Can yerine Max Meyer oyuna dahil oldu.

FENERBAHÇE'NİN BASKISI SONUÇ GETİRMEDİ

Fenerbahçe, maçın son bölümünde galibiyet golü için Sivasspor kalesinde baskı kursa da sonuç alamadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

12' dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Ahmet Oğuz'un hatalı pası sonucunda sol kanatta taç çizgisine yakın bir noktada topu kapan Mesut Özil, meşin yuvarlağı Diego Rossi ile buluşturdu. Soldan şık hareketlerle ceza sahasına giren Rossi'nin uzak köşeye yaptığı vuruşta top direğin yanından az farkla auta çıktı.

17' dakikada gelişen Sivasspor atağında Ahmet Oğuz'un sağ çaprazdan ortasına Gradel'in altıpasın önünden uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

23' dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanatta gelişen atakta Szalai, pasını ceza sahasına yönelen Luiz Gustavo'ya verdi. Bu oyuncu meşin yuvarlağı bekletmeden sol çizgideki Rossi'ye aktardı. Rossi'nin içeri çevirdiği topu Sivasspor savunması uzaklaştıramadı. Oluşan karambolde meşin yuvarlağı önünde bulan Osayi-Samuel'in altıpasın içinde yakın mesafeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-0.

45' dakikada Sivasspor beraberliği sağladı. 42. dakikada Luiz Gustavo'nun geri pasında kaleci Altay Bayındır'ın hatası sonucunda Henrique topu kaptı. Bu oyuncu Altay'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Bir süre sonra VAR odasının uyarısıyla maçı durduran hakem Halis Özkahya, saha kenarına gelerek pozisyonu monitörden izledi ve penaltı kararı verdi. Penaltı atışında topun başına geçen Henrique, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

69' dakikada Sivasspor yarı sahasında topla buluşan Osayi’nin rakiplerini geçerek ceza yayı gerisinden çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Muammer’de kaldı.

86' dakikada Szalai’nin ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği sert şutu kaleci Muammer tokatlayarak oyun alanına çeldi.

90' Maç 1-1 eşitlik ile sonuçlandı.

MAÇ DETAYLARI

STAT: Ülker

HAKEMLER: Halis Özkahya, Hakan Yemişken, İlker Takpak

FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Marcel Tisserand (Dk.22 Szalai), Serdar Aziz, Kim Min-Jae, Bright Osayi-Samuel, Miha Zajc, Luiz Gustavo, Diego Rossi, Mesut Özil (Dk.59 İrfan Can (Dk.73 Max Meyer) ), Muhammed Gümüşkaya ve Mergim Berisha (Dk.59 Valencia)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Muammer, Ahmet, Caner, Goutas, Uğur, Cofie (Dk.84 Azubuike), Hakan, Fayçal, Henrique (Dk.90 Sefa Yılmaz), Gradel (Dk.78 Erdoğan), Yatabare

GOLLER: Dk.23 Osayi (Fenerbahçe)



