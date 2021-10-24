Fenerbahçe 1-2 Alanyaspor (Maç sonucu)

Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Fenerbahçe ile Bülent Korkmaz'ın takımı Alanyaspor kozlarını paylaştı.

Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Alanyaspor, 2-1 kazandı. Karşılaşmada 75. dakika boyunca şut çekemeyen Alanyaspor ilk şutta golü buldu. Emre Akbaba, 75. dakikada Fenerbahçe ağlarını havalandıran isim oldu. 80'de Serdar Dursun skoru eşitledi. 93'te Efkan Bucak maçın skorunu tayin etti: 1-2

Alınan bu sonucun ardından Fenerbahçe 19 puanda kalırken, ligde üst üste 2 maç kaybetti. Alanyaspor ise yenilmezlik serisini 7 maç yaparak 20 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor, Göztepe'yi konuk edecek.

PUAN DURUMU

1- (24) Trabzonspor

2- (20) Hatayspor

3- (20) Alanyaspor

4- (19) Fenerbahçe

5- (18) Karagümrük

6- (17) Beşiktaş -1 Maç

7- (17) Konyaspor

8- (17) Galatasaray -1 Maç

9- (15) Altay

10- (13) A. Demirspor

11- (12) Başakşehir

FENERBAHÇE'DE 7 DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'nin teknik direktör Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları Royal Antwerp maçına göre ilk 11'inde 3'ü zorunlu 7 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada cezalı olan Altay Bayındır, Min-jae Kim ve Osayi Samuel'i kadroya alamadı. Portekizli çalıştırıcı, Jose Sosa, Mesut Özil, Mergim Berisha ve Enner Valencia'yı ise yedekler arasında bekletti.

53 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine kalede Berke Özer, savunmada Filip Novak, sağ kanatta Nazım Sangare, orta sahada Miha Zajc, hücum hattında ise Diego Rossi, Dimitris Pelkas ve Serdar Dursun'a şans tanıdı.

Pereira, Aytemiz Alanyaspor karşısında kalede Berke Özer'i oynatırken, savunma üçlüsü Marcel Tisserand, Attila Szalai ve Filip Novak'tan oluştu. Orta alanda Luiz Gustavo-Miha Zajc ikilisini sahaya süren deneyimli çalıştırıcı, kanatlarda Nazım Sangare ile Ferdi Kadığlu'nu görevlendirdi. Pereira'nın hücum üçlüsünde ise Dimitris Pelkas, Diego Rossi ve Serdar Dursun yer aldı.

Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Jose Sosa, Max Meyer, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Mergim Berisha, Enner Valencia, İrfan Can Kahveci, Muhammed Gümüşkaya ve Miguel Crespo ise Pereira'dan şans bekledi.

TARAFTARLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Aytemiz Alanyaspor maçında takımlarına büyük destek verdi.

Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde, pandemi nedeniyle stadın yüzde 50'si oranında satışa sunulan biletlerin tamamı satıldı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, oyuncuları maç öncesi tek tek tribünlere çağırırken, müsabakayı yönetecek hakemler sahaya çıktığı esnada tepki gösterdi.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle riske edilmeyen Serdar Aziz'in yanı sıra cezalı Altay Bayındır, Osayi Samuel ve Min-jae Kim kadroda yer almadı.

Öte yandan, seremoni sırasında 3 tribünde bayraklar açan sarı-lacivertli taraftarlar, görsel bir şölen oluşturdu.

İRFAN CAN 43 GÜN SONRA KADRODA

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, 43 gün sonra kadroya girdi.

Sarı-lacivertli formayla son maçını 12 Eylül'de Demir Grup Sivasspor'a karşı oynayan İrfan Can, 43 gün sonra kadroda yer aldı ve teknik direktörden forma bekledi.

İrfan Can'ın yanı sıra bir süredir sakatlığı sebebiyle kadroda bulunmayan Mert Hakan Yandaş da yedekler arasında yer aldı.

BERKE ÖZER İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer, bu sezon sarı-lacivertli formayla ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Altay Bayındır'ın cezası nedeniyle kaleyi koruyan Berke'ye maç öncesi sevgi gösterisinde bulundu.

VALENCIA YEDEK KULÜBESİNDE

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Enner Valencia, Aytemiz Alanyaspor maçına yedek kulübesinde başladı.

Performansıyla taraftarların beğenisini toplayan Valencia'nın yerine Serdar Dursun ilk 11'de sahaya çıktı.

MESUT ÖZİL YEDEĞE ÇEKİLDİ

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız oyuncusu Mesut Özil, Aytemiz Alanyaspor maçında yedek kaldı.

Royal Antwerp karşısında performansı beğenilmeyen ve maçtan çıktıktan sonra kulübede aşırı tepki gösteren Mesut, Aytemiz Alanyaspor karşısında hocasından şans bekledi.

ALANYASPOR'DA 4 EKSİK

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

Antalya temsilcisinden karşılaşma öncesi yayımlanan açıklamada, "Sakatlıkları nedeniyle geçtiğimiz hafta oynanan Yukatel Kayserispor maçı kadrosunda bulunmayan Wilson ve Babacar antrenman eksikleri nedeniyle, bu hafta yapılan antrenmanda sakatlanan Awaziem ve Slovenya Milli Takımı'ndan eklem ağrısı şikayetiyle dönen Miha tedavi süreçleri devam ettiği için Fenerbahçe maçı kadrosunda yer almıyor." ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE BASKILI BAŞLADI

Fenerbahçe ön alanda çok ciddi bir baskı uygulayarak maça başladı. 4. dakikada Fenerbahçe'nin sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşta Alanyaspor defansının uzaklaştıramadığı topu penaltı noktası üzerinde göğsüyle kontrol eden Serdar Dursun dönerek vuruşunu yaptı, kaleci Serkan üzerine gelen topu kontrol etti.

Dakikalar 12'yi gösterdiğinde Fenerbahçe, Serdar Dursun'la gole çok yaklaştı. Gustavo'nun baskıyla kaptığı top sonrası ceza sahası içinde topu alan Serdar Dursun'un yerden vuruşunda Serkan yattı ve topu kontrol etti.

FENERLE KİMSE BAŞA ÇIKAMAZ YAZISI

Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda 23. dakikada Trabzon'daki hakem performansına tepki olarak reklam panolarında "Fener'le kimse başa çıkamaz" ifadesi yer aldı.

SERKAN ÇİZGİDEN ÇIKARDI

Mücadelenin 38. dakikasında Fenerbahçe yeniden golle burun buruna geldi. Sağ kanattan Nazım'ın ortasında arka direkteki Ferdi'nin kafa vuruşunda kale ağzındaki Rossi'nin göğsüne çarpan topu kaleci Serkan son anda çizgi hizasından tokatlamayı başardı.

Takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

ETKİLİ ATAK, GOL YOL

dakikada Fenerbahçe gollül pozisyon yakaladı. Sağ kanattan son çizgiye inen Nazım'ın ön direğe çevirdiği topa Serdar Dursun hamle yaptı, bu sırada savunmanın ters vuruşunda top direğin dibinden kornere çıktı. 64'te kendi sahasında kaptığı top sonrası Pelkas'la hızlı atağa çıkan Fenerbahçe'de Yunan oyuncunun pası sonrası Nazım ceza alanı sağ çaprazından vurdu, top yandan auta çıktı.

PEREIRA'DAN DEĞİŞİKLİKLER

Fenerbahçe'de Vitor Pereira, 71. dakikada değişiklikler yaptı. Diego Rossi, Miha Zajc ve Sangare'nin yerine Crespo, Jose Sosa ve Enner Valencia şans buldu.

ALANYASPOR'DAN İLK ŞUT VE GOL

Karşılaşma boyunca şut çekemeyen Alanyaspor, 75. dakikada Emre Akbaba ile aynı zamanda ilk isabetli şutunu buldu. Sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Juanfran'ın derinlemesine pasıyla savunma arkasına sarkan Efecan içeri girerken kale alanına doğru pasını çıkardı. O bölgeye iyi hareketlenen Emre Akbaba yakın mesafeden topu ağlara yolladı.

SERDAR DURSUN SKORU EŞİTLEDİ

Alanyaspor golün ardından yine kendi yarı alanına çekildi. Fenerbahçe tüm hatlarıyla yüklendi. Sağ kanattan Ferdi'nin ortasında arka direkte topu kontrol eden Novak sağ ayağıyla ortaladı, kale alanı önündeki Serdar Dursun 80'de kafa vuruşuyla skoru 1-1'e getirdi.

MESUT ÖZİL HAMLESİ

Vitor Pereira golün ardından Mesut Özil'i sahaya sürdü. 81'de Pelkas yerini Mesut Özil'e bıraktı.

FENERBAHÇE'DE NET FIRSAT

dakikada Fenerbahçe çok adamla etkili geldi. Ferdi'nin sağ çaprazdan ortasına arka direkte Novak kafayı vurdu, kaleci Serkan direk dibinden topu çıkarmayı başardı. Devamında Novak istediği vuruşu yapamayınca savunma araya girdi.

ALANYASPOR YENİDEN ÖNDE

90+3te Alanyaspor, Efkan'la öne geçti. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Milunovic'in kafayla arka direğe çevirdiği topu gerilerden gelen Efkan yine kafayla tamamladı: 1-2. Mücadele bu skorla tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4’üncü dakikada Pelkas’ın ortasında penaltı noktasında topu göğsüyle yumuşatan Serdar Dursun’un dönerek vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serkan’da kaldı.

12’nci dakikada rakibinden topu kapan Gustavo’nun pasında topla buluşan Serdar Dursun’un ceza sahası içinde yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serkan’da kaldı.

29’uncu dakikada Tisserand’ın sağdan ortasında Fatih Aksoy’un müdahalesiyle meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

38’inci dakikada sağdan Nazım’ın ortasında ceza sahası içindeki Pelkas vuramadı. Topla buluşan Ferdi’nin kafa vuruşunda Rossi’nin göğsüne çarpan meşin yuvarlağı kaleci Serkan son anda çizgiden çıkardı.

66’ncı dakikada Pelkas’ın pasında topla buluşarak sağdan ceza sahasına giren Nazım'ın şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

74’üncü dakikada ceza sahası içinde rakibe çarpan topu önünde bulan Serdar’ın vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

75’inci dakikada Aytemiz Alanyaspor üstünlüğü yakaladı. Sağdan topla son çizgiye kadar inen Efecan’ın çevirdiği topla buluşan Emre Akbaba’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

80’inci dakikada Fenerbahçe mücadelede eşitliği yakaladı. Soldan Novak’ın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Serdar Dursun’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

87’nci dakikada sağdan Ferdi’nin ortasında arka direkte topla buluşan Novak’ın kafa vuruşunda kaleci Serkan meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

90+3’üncü dakikada Aytemiz Alanyaspor bir kez daha öne geçti. Candeias’ın ortasında Milunovic’in kafa ile indirdiği topla arka direkte buluşan Efkan’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

Mücadele 2-1 Aytemiz Alanyaspor üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇ DETAYLARI

STAT: Ülker

HAKEMLER: Halit Umut Meler, Ekrem Kan, İlker Takpak

FENERBAHÇE: Berke - Tisserand, Szalai, Novak, Nazım (Dk.72 Crespo), Gustavo, Zajc (Dk.71 Sosa), Ferdi, Pelkas (Dk.81 Mesut), Rossi (Dk.71 Valencia), Serdar Dursun

AYTEMİZ ALANYASPOR: Serkan - Juanfran, Fatih, Milunovic, Borja, Umut, Joao Novais (Dk.74 Efkan), Efecan (Dk.82 Candeias), Emre (Dk.90 Leroy Fer), Davidson (DK.90+1 Oğuz), Diedhiou

GOLLER: Dk.80 Serdar Dursun (Fenerbahçe) - Dk.75 Emre Akbaba, Dk.90+3 Efkan Bekiroğlu (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Zajc, Novak (Fenerbahçe) - Novais (Aytemiz Alanyaspor)



