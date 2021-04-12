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Fenerbahçe 11'inde 3 değişiklik

12.04.2021 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep'i konuk eden Fenerbahçe'de Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, son oynadıkları Helenex Yeni Malatyaspor maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Fenerbahçe 11'inde 3 değişiklik

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada son maçta ilk 11'de forma giyen Luiz Gustavo, Bright Osayi-Samuel ve Mbwana Samatta, yedek kulübesine çekildi.

Belözoğlu, bu isimlerin yerine Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş ve Dimitris Pelkas'ı ise 11'e sürdü.

Fenerbahçe, Gaziantep karşısında sahaya Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin, Jose Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Dimitris Pelkas, Enner Valencia ilk 11'i ile çıktı.

Sarı-lacivertlilerde yedeklerde ise Osman Ertuğrul Çetin, Filip Novak, Marcel Tisserand, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Sinan Gümüş, Mame Thiam, Mbwana Samatta ve Papiss Cisse yer aldı.

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