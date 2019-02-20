Fenerbahçe, 14 yaşındaki Efekan Karayazı'yı transfer etti!

Nevşehir Belediyespor'un altyapı oyuncusu Efekan Karayazı (14) Fenerbahçe'ye transfer oldu. Bir süredir Fenerbahçe Scout ekibi tarafından gözlenen genç oyuncu hedefinin A Milli takım olduğunu söyledi.
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Bir süredir Fenerbahçe Scout ekibi tarafından izlenen Efekan Karayazı, Nevşehir Belediyespor’un altyapısında yetişti.
Karayazı, Milli Takım seçmelerinde gösterdiği üstün performans sonrasında Fenerbahçe’ye transfer oldu.
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