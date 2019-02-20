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Fenerbahçe, 14 yaşındaki Efekan Karayazı'yı transfer etti!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.02.2019 22:14 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, sürpriz bir transfere imza attı. Fenerbahçe, Nevşehir Belediyespor'da forma giyen 14 yaşındaki Efekan Karayazı'yı altyapısına transfer etti.

Fenerbahçe, 14 yaşındaki Efekan Karayazı'yı transfer etti!

Nevşehir Belediyespor'un altyapı oyuncusu Efekan Karayazı (14) Fenerbahçe'ye transfer oldu. Bir süredir Fenerbahçe Scout ekibi tarafından gözlenen genç oyuncu hedefinin A Milli takım olduğunu söyledi.

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Bir süredir Fenerbahçe Scout ekibi tarafından izlenen Efekan Karayazı, Nevşehir Belediyespor’un altyapısında yetişti.

Karayazı, Milli Takım seçmelerinde gösterdiği üstün performans sonrasında Fenerbahçe’ye transfer oldu.

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Fenerbahçe Efekan Karayazı

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