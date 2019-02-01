Fenerbahçe 16 yıl sonra en hareketli transfer dönemini yaşadı

Ara transferdeki en hareketli sezonlarından birini 4 futbolcu aldığı 2002-2003'te Sergiy Rebrov, Erhan Albayrak, Vladimir Beschastnykh ve Kemal Aslan'ı kadrosuna katarak yaşayan sarı-lacivertliler, 16 yıl sonra da benzer bir transfer hareketliliği geçirdi.
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