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Fenerbahçe 16 yıl sonra en hareketli transfer dönemini yaşadı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.02.2019 15:16 | Son Güncelleme

Süper Lig'de sıkıntılı bir sezon geçiren Fenerbahçe, futbolda ara transfer dönemi diye adlandırılan ikinci transfer ve tescil döneminde en hareketli dönemlerinden birini yaşadı.

Ara transferdeki en hareketli sezonlarından birini 4 futbolcu aldığı 2002-2003'te Sergiy Rebrov, Erhan Albayrak, Vladimir Beschastnykh ve Kemal Aslan'ı kadrosuna katarak yaşayan sarı-lacivertliler, 16 yıl sonra da benzer bir transfer hareketliliği geçirdi.

Yıllar sonra bir ilk

Kadrosunu Evkur Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar, Galatasaray'dan Serdar Aziz, Beşiktaş'tan Tolgay Arslan, Empoli'den Miha Zajc ve Chelsea'den kiralık olarak Victor Moses ile güçlendiren Fenerbahçe, 5 isim transfer ederek 2002-2003 sezonunun ara transfer dönemini de geçti.

Kadrosunu Evkur Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar, Galatasaray'dan Serdar Aziz, Beşiktaş'tan Tolgay Arslan, Empoli'den Miha Zajc ve Chelsea'den kiralık olarak Victor Moses ile güçlendiren Fenerbahçe, 5 isim transfer ederek 2002-2003 sezonunun ara transfer dönemini de geçti.

Fenerbahçe, 2002-2003'ten sonraki 16 sezonun 7'sinde ara transfer dönemini boş geçmişti.

Fenerbahçe, 2002-2003'ten sonraki 16 sezonun 7'sinde ara transfer dönemini boş geçmişti.

Sarı-lacivertliler, başkan Aziz Yıldırım döneminde 2005-2006, 2006-2007, 2010-2011, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2017-2018 sezonlarının ara transfer dönemlerinde yeni isim almadı.

Sarı-lacivertliler, başkan Aziz Yıldırım döneminde 2005-2006, 2006-2007, 2010-2011, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2017-2018 sezonlarının ara transfer dönemlerinde yeni isim almadı.

Fenerbahçe, 15 yıl sonra takımdan en fazla futbolcunun ayrıldığı ara transfer dönemini geçirdi.

Fenerbahçe, 15 yıl sonra takımdan en fazla futbolcunun ayrıldığı ara transfer dönemini geçirdi.

Sarı-lacivertlilerde, 2003-2004 sezonunda 6 futbolcu (Zoran Mirkovic, Miroslav Stevic, Ceyhun Eriş, Hakan Bayraktar, Erhan Albayrak ve Yusuf Şimşek) ara transfer döneminde takımdan ayrılmıştı.

Sarı-lacivertlilerde, 2003-2004 sezonunda 6 futbolcu (Zoran Mirkovic, Miroslav Stevic, Ceyhun Eriş, Hakan Bayraktar, Erhan Albayrak ve Yusuf Şimşek) ara transfer döneminde takımdan ayrılmıştı.

Sarı-lacivertlilerde, 2003-2004 sezonunda 6 futbolcu (Zoran Mirkovic, Miroslav Stevic, Ceyhun Eriş, Hakan Bayraktar, Erhan Albayrak ve Yusuf Şimşek) ara transfer döneminde takımdan ayrılmıştı. (AA)

Sarı-lacivertlilerde, 2003-2004 sezonunda 6 futbolcu (Zoran Mirkovic, Miroslav Stevic, Ceyhun Eriş, Hakan Bayraktar, Erhan Albayrak ve Yusuf Şimşek) ara transfer döneminde takımdan ayrılmıştı. (AA)
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