Fenerbahçe 16 yıl sonra en hareketli transfer dönemini yaşadı

Ara transferdeki en hareketli sezonlarından birini 4 futbolcu aldığı 2002-2003'te Sergiy Rebrov, Erhan Albayrak, Vladimir Beschastnykh ve Kemal Aslan'ı kadrosuna katarak yaşayan sarı-lacivertliler, 16 yıl sonra da benzer bir transfer hareketliliği geçirdi.

Kadrosunu Evkur Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar, Galatasaray'dan Serdar Aziz, Beşiktaş'tan Tolgay Arslan, Empoli'den Miha Zajc ve Chelsea'den kiralık olarak Victor Moses ile güçlendiren Fenerbahçe, 5 isim transfer ederek 2002-2003 sezonunun ara transfer dönemini de geçti.