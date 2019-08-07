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F.Bahçe'den Kadıköy'de tatsız prova!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.08.2019 22:29 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, bu sezon taraftarıyla buluştuğu ilk maçta, İtalyan ekibi Cagliari'yi konuk etti. Mücadelede 2-0 öne geçen ve üstün bir performans gösteren sarı-lacivertliler, ikinci yarıda skoru koruyamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

F.Bahçe'den Kadıköy'de tatsız prova!

Fenerbahçe, 2019-2020 futbol sezonu hazırlıkları kapsamında İtalyan temsilcisi Cagliari ile Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler maça Altay, İsla, Sadık, Jailson, Dirar, Ozan, Emre Belözoğlu, Moses, Rodrigues, Kruse ve Vedat Muriqi 11 ile başladı. Konuk Cagliari ise Alessio, Cacciatore, Ceppitelli, Klacani Lykogiannis, Nainggolan, Rog, Ionita, Birsa, Pedro ve Pavoletti 11 ile sahaya çıktı.

Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, Cagliari kalesini önce uzaktan şutlarla denedi. Mücadelenin 36. dakikasında Rodrigues’in yerde kaldığı pozisyonda sarı-lacivertliler, ceza yayı üzerinden serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Emre Belözoğlu direğe çarptırarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Fenerbahçe, 45+1. dakikada Ozan Tufan’ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla attığı gol sonucu soyunma odasına 2-0 önde girdi.

İKİNCİ YARIDA 3 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, ikinci yarıda 3 değişiklik yaparak başladı. Tecrübeli çalıştırıcı, solbekte görev verdiği Dirar’ın yerine ikinci yarı Abdülcebrail Akbulut’u, Emre Belözoğlu’nun yerine Alper Potuk ve kaleci Altay’ın yerine Harun Tekin’i sahaya sürdü. 62. dakikada ise Rodrigues’in yerine son transfer Deniz, Jailson’un yerine ise Reyes oyuna dahil oldu. 76. dakikada Muriqi-Allahyar ve Moses-Mehmet Ekici, Kruse-Ferdi, Sadık-Okan Turp değişikliği yapıldı. Yanal son oyuncu değişikliğini ise İsla’nın yerine Murat Sağlam’ı alarak yaptı.

CAGLIARI GERİ DÖNDÜ

Mücadelenin ikinci yarısına konuk Cagliari golle başladı. 55. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Han Kwan Song’un vuruşunda Harun büyük bir hatayla topu elinden sektirdi ve meşin yuvarlak filelerle buluştu. Cagliari 63. dakikada penaltı vuruşunda Santos Pedro ile eşitliği yakaladı. 83. dakika Mehmet Ekici’nin kullandığı serbest vuruş direkten döndü. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ

Fenerbahçe taraftarları Cagliari ile oynanan hazırlık maçına ilgi göstermedi. Tribünlerin büyük bölümü boş kalırken, mücadeleyi yaklaşık 10 bin taraftar izledi.

EMRE 1530 GÜN SONRA SARAÇOĞLU'NDA

Sakatlığı nedeniyle Audi Cup turnuvasında forma giymeyen Emre Belözoğlu Cagliari karşısında ilk 11’de sahaya çıktı. Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe formasıyla 1530 (4 yıl 2 ay 8 gün) gün sonra Saracoğlu’na çıktı. Emre Belözoğlu en son 30 Mayıs 2015 tarihinde Fenerbahçe formasıyla Kasımpaşa karşısında Saracoğlu’nda taraftarlarının önünde oynamıştı. Emre Belözoğlu'na sarı lacivertli taraftarlar yoğun sevgi gösterilerinde bulundu.

YENİ TRANSFERLER İLK KEZ KADIKÖY'DE

Fenerbahçe’nin yeni transferleri Vedat Muriqi, Max Kruse, Altay Bayındır, Emre Belözoğlu, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Allahyar ve Murat Sağlam ilk kez Saracoğlu’nda taraftarların önüne çıktı.

SAKAT 5 OYUNCU KADRODA YER ALMADI

Sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden Tolga Ciğerci, Hasan Ali Kaldırım, Serdar Aziz, Miha Zajc ve Tolgay Arslan Cagliari karşısında forma giymedi. 5 futbolcunun tedavileri devam ediyor.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Şu harun sevdasından vazgeçin artik
Ozan Tufan'ı yine yemezlerse milli takım için çok faydalı olur...
gs tolga ciğerciyi iyi kakalamış fb ye iki sezondur ayağına top degecek
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