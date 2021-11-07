Fenerbahçe 2-2 Kayserispor (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'de 12. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 sona erdi.

Fenerbahçe, 33. dakikada İrfan Can Kahveci ile sarı lacivertli takım adına bu sezonun ilk penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Kayserispor, 39. dakikada Dimitrios Kolovetsios ile öne geçti. Kayserispor'un ikinci golü 61. dakikada Mario Gavranovic'ten geldi. Fenerbahçe, 85. dakikada Miha Zajc ile farkı 1'e indirdi.

Fenerbahçe, 90+6. dakikada ikinci kez penaltı kazandı. Mesut Özil, 90+9'da penaltıyı gole çevirdi.

Fenerbahçe bu beraberlikle birlikte puanını 20'ye yükseltti.. Sarı lacivertliler, ilk sıradaki Trabzonspor'un 10 puan gerisine düştü. Kayserispor ise puanını 15'e yükseltti.

Fenerbahçe, milli aradan sonra Galatasaray'a konuk olacak. Kayserispor ise Göztepe'yi konuk edecek.

PUAN DURUMU

1- (30) Trabzonspor

2- (23) Hatayspor

3- (23) Konyaspor

4- (21) Galatasaray

5- (21) Alanyaspor

6- (20) Beşiktaş

7- (20) Fenerbahçe

VITOR PEREIRA'DAN İLK 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları Royal Antwerp maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Portekizli çalıştırıcı, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Filip Novak'ın yerine Attila Szalai'ye, Jose Sosa'nın yerine Miha Zajc'a ve cezası bulunan Bright Osayi-Samuel'in yerine de Nazım Sangare'ye görev verdi.

Tecrübeli teknik adam, Yukatel Kayserispor karşısında kalede Berke Özer'i oynatırken, üçlü savunmasını Attila Szalai, Kim Min-jae ve Marcel Tisserand'dan kurdu. Orta sahada Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş ve Max Meyer'e şans veren Pereira, kanatlarda ise Nazım Sangare ile Ferdi Kadıoğlu'nu görevlendirdi.

53 yaşındaki çalıştırıcı, forvet hattında ise İrfan Can Kahveci'nin önünde Mergim Berisha'dan gol bekledi.

Sarı-lacivertlilerde Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Jose Sosa, Diego Rossi, Mesut Özil, Dimitris Pelkas, Serdar Dursun, Muhammed Gümüşkaya, Miguel Crespo ve Filip Novak ise Vitor Pereira'dan forma bekledi.

FENERBAHÇE'DE DÖRT EKSİK

Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor karşısında 4 futbolcusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde cezası devam eden Bright Osayi-Samuel, karşılaşmada forma giyemedi.

Sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Enner Valencia ve Luiz Gustavo da mücadelede takımını yalnız bıraktı.

MESUT VE SERDAR AZİZ YEDEKTE

Fenerbahçe'de sakatlıkları sona eren Mesut Özil ile Serdar Aziz, Yukatel Kayserispor karşılaşmasında kadroda yer aldı.

En son ligde 24 Ekim tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde kadroda yer alan Mesut, sakatlığı sebebiyle İttifak Holding Konyaspor ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Royal Antwerp maçlarını kaçırmıştı.

Sarı-lacivertli ekipte Serdar Aziz ise 5 maç sonra formasına kavuştu. En son ligde 3 Ekim'de oynanan Kasımpaşa maçında görev alan Serdar, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Royal Antwerp mücadelelerinde takımını yalnız bırakmıştı.

FENERBAHÇE MAÇA TEMPOLU BAŞLADI

Fenerbahçe mücadeleye tempolu başladı. Kayserispor'a karşı ön alanda kaybettiği toplar sonrası da yoğun pres yapan sarı lacvertliler, atak devamlılığını sağladı. Konuk ekip ise özellikle Ferdi ve Szalai'nin arkasına Emrah Başsan'ı kaçırmaya çalışarak hücum etti.

İRFAN CAN PENALTIDA DİREĞE TAKILDI

Kayserispor'un merkezi kapatması nedeniyle ortalar ve ceza sahası dışı şutlarla golü arayan Fenerbahçe, 30. dakikada penaltı kazandı.

Gustavo Campanharo'nun, ceza alanı içinde topa elle yaptığı müdahale sonrasında hakem Cüneyt Çakır, VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyerek penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına gelen İrfan Can Kahveci, topu direğe nişanladı ve sarı lacivertliler öne geçme fırsatını değerlendiremedi.

KAYSERİSPOR İLK İSABETLİ ŞUTTA GOLÜ BULDU

Kayserispor, 39. dakikada Fenerbahçe kalesine ilk isabetli şutunu attı ve golü de buldu.

Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Emrah Başsan'ın ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Mame Thiam'ın kafa vuruşunda top uzak kale direğinden geri geldi. Dönen topu iyi takip eden Dimitrios Kolovetsios kale önünden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı.

Fenerbahçe, devrenin sonunda beraberlik için baskı kursa da sonuç alamadı ve ilk yarıyı konuk ekip Kayserispor 1-0'lık üstünlükle kapattı.

PEREIRA İLK KEZ TAKTİK DEĞİŞTİRDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, ikinci yarıya üç değişiklikle başladı. Max Meyer, Attila Szalai ve Nazım Sangare oyundan çıkarken Dimitris Pelkas, Filip Novak ve Serdar Dursun oyuna girdi.

Fenerbahçe, bu değişiklikler sonrası 4-2-3-1 taktiğine geçiş yaptı ve bu sezon ilk kez 4'lü savunmayla oynadı.

SERDAR'IN KAFA VURUŞU DİREKTE PATLADI

Ev sahibi ekip, 52. dakikada beraberlik golüne çok yaklaştı. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Mert Hakan Yandaş'ın, ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Serdar Dursun'un kafa vuruşu direkten auta gitti.

GAVRANOVIC FARKI İKİYE ÇIKARDI

Bu atağın dönüşünde Kayserispor, ikinci golü buldu. Hızlı gelişen atakta Kemen, Emrah Başsan ve Gavranovic arasındaki üçlü paslaşma sonucunda topla buluşan Gavranovic, kale önünden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı.

PELKAS VURDU, DİREKTEN DÖNDÜ

dakikada Fenerbahçe'nin 3. kez bir şutu direkten döndü. Pelkas'ın ceza sahası dışında sol çaprazdan sağ ayağıyla kaleye gönderdiği sert şutunda top üst kale direğinden geri geldi.

2-0'dan sonra Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci yerine Mesut Özil, Ferdi Kadıoğlu yerine Muhammed Gümüşkaya oyuna girdi.

BERISHA DA DİREĞE TAKILDI

dakikada Fenerbahçe'nin bir şutu daha direkten döndü. Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Berisha'nın doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top üst kale direğinden geri geldi.

MIHA ZAJC, 85'TE FARKI 1'E İNDİRDİ

Fenerbahçe maçın son bölümünde oyuna tutunmak için baskısını devam ettirdi. Miha Zajc, 85. dakikada farkı 1'e indiren golü attı. Ceza yayı üstünde Serdar Dursun ile duvar pası yapan Sloven oyuncu, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.

90+9'DA BERABERLİK GOLÜ: ÖZİL

Fenerbahçe, maçın son bölümünde skoru eşitlemek için büyük baskı kurdu. 90+6'da kazanılan penaltıyı Mesut Özil, 90+9'da gole çevirdi ve maç 2-2 sona erdi.

MAÇ DETAYLARI

STAT: Ülker

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Alpaslan Dedeş

FENERBAHÇE: Berke, Szalai (Dk.46 Novak), Kim, Tisserand, Zajc, Mert Hakan, Meyer (Dk.46 Pelkas), Nazım (Dk.46 Serdar Dursun), Ferdi Kadıoğlu (Dk.69 Mesut Özil), İrfan Can (Dk.69 Muhammed), Berisha

YUKATEL KAYSERİSPOR: Lung, Carole, Hosseini, Kolovetsios, Ramazan, İbrahim, Campanharo (Dk.90+2 Attamah), Kemen, Emrah Başsan (Dk.80 Mustafa Pektemek), Thiam (Dk.90+2 Mehmet Eray Özbek), Gavranovic (Dk.66 Cardoso)

GOL: Dk.85 Zajc, Dk.90+9 Mesut Özil (P) (Fenerbahçe) - Dk.39 Kolovetsios, DK.61 Gavranovic (Yukatel Kayserispor)

SARI KART: Ramazan Civelek (Yukatel Kayserispor)

MAÇTAN DAKİKALAR

Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.

7'nci dakikada Thiam'ın savunma arkasına gönderdiği pas hareketlenen Gavranovic, kaleci Berke ve Kim'in anlaşmazlığında topla buluştu. Gavranovic'in dar açıdan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

25'inci dakikada Emrah Başsan'ın kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasının gerisinden Kemen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

31'inci dakikada ceza sahası içinde Campanharo'nun topa elle müdahalesi sonrasında hakem Cüneyt Çakır oyunu devam ettirse de VAR'dan uyarı geldi. VAR incelemesi sonrasında Çakır, penaltı noktasını gösterdi.

32'nci dakikada topun başına geçen İrfan Can'ın vuruşunda top kaleci direkten oyun alanına döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

39'uncu dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Emrah Başsan'ın kullandığı köşe vuruşunda Berke ve Tisserand'ın yükseldiği top kale direğinin içine çarptı. Atağın devamında topu önünde bulan Kolovetsios'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

52'nci dakikada Mert Hakan'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde yer alan Tisserand'ın vuruşunda kale direğine çarpan top yandan dışarı gitti.

61'inci dakikada Yukatel Kayserispor farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta ceza sahası içinde topla bulaş Emrah Başsan'ın topu müsait durumda bulunan Gavranovic'e aktardı. Gavranovic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.

68'inci dakikada Pelkas'ın soldan kaleye doğru gönderdiği topta kaleci Lung'un müdahalesiyle meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

75'inci dakikada Tisserand'ın ortasında penaltı noktasında iyi yükselen Berisha'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

78'inci dakikada Berisha'nın kullandığı serbest vuruşta kale direğine çarpan top oyun alanına döndü. Dönen topu Kayserispor savunması uzaklaştırdı.

85'inci dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Ceza yayı önünde topla buluşan Zajc'ın pasında topla buluşan Pelkas, bekletmeden meşin yuvarlağı Serdar Dursun'a aktardı. Serdar'ın pasında topla buluşan Zajc'ın vuruşunda top ağlara gitti:1-2.

90+8'inci dakikada Berisha ceza sahası içinde Ramazan Civelek'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır, VAR incelemesiyle penaltı noktasını gösterdi.

90+9'uncu dakikada topun başına geçen Mesut Özil, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2.

Mücadele 2-2 berabere bitti.



