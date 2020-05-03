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Fenerbahçe, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'i transfer etti!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.05.2020 17:59 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Gölcükspor forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'i kadrosuna kattı.

Fenerbahçe, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'i transfer etti!

Transfer görüşmelerini Fenerbahçe adına sürdüren Selahattin Baki, 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen İsmail Yüksek ve Gölcükspor ile anlaşmaya vardı. Sarı-Lacivertli ekip, Gölcükspor'a satın alma opsiyonu Fenerbahçe'de olmak üzere 2 oyuncu verecek.

Kulüpler arasında sözleşmeler imzalanırken, liglerin kaderinin belli olmasıyla birlikte İsmail Yüksek, Fenerbahçe forması giyecek. Gölcükspor, Fenerbahçe'den 400 bin TL+2 oyuncu alacak. 400 bin TL iki taksit olarak ödenecek.

İSMAİL YÜKSEK KİMDİR?

26 Ocak 1999 İznik doğumlu İsmail Yüksek, futbola Bursaspor'da başladı. İsmail Yüksek, Yeşil Bursa ve Bursa Yıldırımspor'da amatör lisans ile mücadele ettikten sonra 31 Ağustos 2018'de Gölcükspor'la 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

(AJANSSPOR)


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