Fenerbahçe 3 - 2 Çaykur Rizespor

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşılaştı. Maçın henüz 4. dakikasında Melnjak'ın golüyle Rizespor deplasmanda 1-0 öne geçti. 2 dakika sonra Fenerbahçe cephesi penaltı bekledi ancak hakem Halil Umut Meler 'devam' dedi. Gol için bastıran Fenerbahçe'de Soldado, Valbuena'nın ortasına dokunamayınca pozisyonu değerlendiremedi. 15'te Skrtel'in kafası savunmadan döndü, Fenerbahçeliler bir kez daha penaltı bekledi ancak karar yine değişmedi. PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ SOLDADO ATTI, RİZE 10 KİŞİ KALDI

Baskıyı iyice arttıran Fenerbahçe, 22. dakikada Serdar Aziz'in vuruşuyla durumu 1-1'e getirdi. Beraberlik sayısından sonra iyice morallenen ev sahibi, 40'ta Moses'in kaleciden seken topunu tamamlayan Soldado ile 2-1 öne geçti. 2 dakika sonra ise Moroziuk ikinci sarı kartını görerek Rizespor'u 10 kişi bıraktı ve ilk yarı bu skorla sona erdi. TOP BİR O KALEDE, BİR BU KALEDE

Fenerbahçe ikinci yarıya çok hızlı başladı. Hasan Ali'nin sert şutunda Gökhan gole izin vermedi. 56'da 10 kişilik Çaykur Rizespor, Melnjak ile bir gol daha bularak skoru 2-2 yaptı. 62'de Valbuena'nın az farkla auta giderken, 4 dakika sonra ise Muriqi'nin sert şutu yan ağlarda kaldı. 67'de Tolgay ceza sahasında yerde kaldı, Fenerbahçeli futbolcular penaltı bekledi ancak oyun devam etti.

Dakikalar 80'i gösterdiğinde Serdar Aziz'in yerde kaldığı pozisyon sonrası penaltı noktasını gösterdi. Hakem Halil Umut Meler, VAR incelemesi sonrası penaltı kararını uygularken, Moses topu ağlara göndererek Fenerbahçe'yi 3-2 öne geçirdi. İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe deyim yerindeyse ecel terleri döktüğü maçta Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 28'e yükselterek, Çaykur Rizespor'la aynı puana ulaştı. Fenerbahçe: 3 - Çaykur Rizespor: 2 Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, İbrahim Çağlar Uyarcan Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla, Serdar Aziz, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Tolgay Arslan, Moses (Dk. 90 Eljif Elmas), Zajc (Dk. 58 Ayew), Valbuena (Dk. 68 Mehmet Ekici), Soldado

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Abarhoun, Awaziem, Melnjak, Abdullah Durak, Azubuike (Dk. 85 Musa Çağıran), Umar (Dk. 73 Segovia), Boldrin, Nakoulma (Dk. 46 Saadane), Vedat Muriç Goller: Dk. 4 ve 55 Melnjak (Çaykur Rizespor), Dk. 22 Serdar Aziz, Dk. 40 Soldado, Dk. 84 Moses (Penaltıdan) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 42 Moroziuk (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 58 Ayew, Dk. 67 Serdar Aziz (Fenerbahçe), Dk. 80 Abdullah Durak ve Saadane (Çaykur Rizespor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

4. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Hücum yönünün sağından paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Moroziuk'un altıpas içine ortasında Melnjak'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

18. dakikada Tolgay'dan aldığı pasla rakip yarı sahanın ortalarından kaleye yönelen Zajc'ın ceza sahası dışından sol ayağıyla vuruşunda top üstten auta çıktı.

22. dakikada Valbuena'nın hücum yönünün solundan kullandığı köşe vuruşuna kale sahası içinde ayak sokan Serdar Aziz'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

31. dakikada Boldrin'in kullandığı köşe vuruşunda altıpasta Volkan'ın yumrukladığı top ceza sahası içinde Nakoulma'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun yerden seken topa kafa vuruşunda Volkan Demirel meşin yuvarlağı kontrol etti.

40. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası için sağ çaprazda topla buluşan Zajc'ın yerden ortasında savunmaya çarpan top arka direkte Hasan Ali Kaldırım'ın önünde kaldı. Hasan'ın şutunda yine savunmadan seken meşin yuvarlak bu sefer kale sahası solunda Moses'ın önünde kaldı. Moses'ın sol ayağıyla vuruşunda kalecinin müdahale ettiği topu Soldado ağlarla buluşturdu: 2-1.

42. dakikada Çaykur Rizespor 10 kişi kaldı. Maçın 20. dakikasında sarı kart gören Moroziuk, 42. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

45. dakikada Mehmet Topal'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda top direğin üstünden dışarı çıktı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

46. dakikada sağdan Moses'ın ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası içi sol çaprazında Hasan Ali'nin önünde kaldı. Hasan Ali'nin gelişine vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı son anda çıkardı. Atağın devamında pozisyon ofsaytla sonuçlandı.

52. dakikada Boldrin'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Umar'ın şutunda, top ceza sahası dışına açılan Volkan'a çarparak taça gitti.

55. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Boldrin'in pasıyla sağ taraftan savunma arkasına sarkan Muriç'in arka direğe yerden pasında, gelişine Melnjak'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.

62. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına gelen Valbuena'nın direkt kaleye şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

66. dakikada Umar'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan ve Skrtel'den sıyrılan Muriç'in sağ ayağıyla yerden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

80. dakikada Mehmet Ekici'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Serdar Aziz ile Saadane arasında yaşanan pozisyonda hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra VAR'a giden Halil Umut Meler, pozisyonu yardımcı hakem Ceyhun Sesigüzel ile izledikten sonra penaltıya hükmetti.

84. dakikada penaltı için topun başına gelen Moses, topu ağlara gönderdi: 3-2.

90+5. dakikada gelişen hızlı atakta Isla'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Mehmet Ekici'nin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunda, Gökhan Akkan meşin yuvarlağı son anda çıkardı.

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde 2000. maçına Çaykur Rizespor karşısında çıktı. Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda Çaykur Rizespor'u konuk etti. Süper Lig'in 61 sezonunda da yer alan Fenerbahçe, 2000. maça ulaşan ilk takım oldu. Galatasaray'la birlikte en fazla maça çıkan takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler, bu hafta maçını sarı-kırmızılılardan önce oynadı ve 2000. karşılaşmaya ulaştı. Galatasaray ise yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında Süper Lig'deki 2000. maçına çıkacak. YANAL'DAN ZORUNLU İKİ DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, kadrosunda zorunlu iki değişiklik yaptı. Beşiktaş maçında ilk 11'de sahaya çıkan Sadık Çiftpınar cezalı, Nabil Dirar ise sakat olduğu için kadroda yer almadı. Yanal, bu isimlerin yerine Serdar Aziz ile Mathieu Valbuena'yı 11'de oynattı. Öte yandan, sakatlığını atlatan Mehmet Ekici, 8 Şubat'taki Kayserispor maçından sonra ilk kez kadroya girdi. FREY VAR, SLIMANI YOK

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde kadroya dahil edilmeyen iki santrfordan Michael Frey, Çaykur Rizespor karşısında yedekler arasında oturdu. Frey'i kadroya alan Yanal, İslam Slimani'yi ise yine maç listesinin dışında bıraktı.