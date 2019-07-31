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Fenerbahçe 3 - 5 Real Madrid (Audi Cup)

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 31.07.2019 20:48 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Audi Cup üçüncülük maçında İspanyol devi Real Madrid ile karşılaştı. İlk maçta dün Bayern Münih'e 6-1 mağlup olan Fenerbahçe, Real Madrid karşısında daha istekli bir oyun sergilemesine rağmen istediğini alamadı ve sahadan 5-3 mağlup ayrılarak turnuvayı 4. sırada tamamladı. Karim Benzema'nın 3 gol attığı maçta Fenerbahçe adına kaleci Altay Bayındır, 5 gol yemesine karşın yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti.

Fenerbahçe 3 - 5 Real Madrid (Audi Cup)

Audi Cup'ta Fenerbahçe, İspanya'nın Real Madrid takımıyla üçüncülük maçında karşı karşıya geldi. Yüksek tempoya sahne olan ve adeta bir gol düellosu haline gelen karşılaşma, Real Madrid'in 5-3'lük üstünlüğüyle tamamlandı. İspanyol devi, bu sonuçla Audi Cup'ı üçüncü sırada tamamladı.

Fenerbahçe'nin gollerini 6. dakikada Garry Rodrigues, 34. dakikada Nabil Dirar ve 59. dakikada Ozan Turfan atarken, Real Madrid'in gollerini 12., 27. ve 53. dakikalarda Karim Benzema, 62. dakikada Nacho ve 80. dakikada Mariano Diaz kaydetti.

Audi Cup'taki ilk maçında Bayern Münih'e farklı mağlup olan Fenerbahçe, karşılaşmaya Altay, Reyes, Jailson, Murat Sağlam, Dirar, Alper, Ozan, Ferdi, Max Kruse, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi ilk 11'iyle başladı.

Tottenham'a 1-0 yenilen Real Madrid ise Keylor Navas, Marcelo, Varane, Nacho, Odriozola, Valverde, Isco, Kroos, Hazard, Vinicius Jr, Benzema ilk 11'iyle sahada yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe real madrid audi cup

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Arkadaşların iştahına nazar değmesin inşallah ligde de böyle devam ederker 2 maç 11 gol MAŞALLAH
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