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Fenerbahçe 4 oyuncunun kadro dışı bırakıldığını açıkladı!

23.07.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde sürdüren Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler resmi hesabından 4 futbolcunun kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Buna göre Kanarya'da Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin çalışmalarına takımdan ayrı devam edecek.

Fenerbahçe 4 oyuncunun kadro dışı bırakıldığını açıkladı!

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel Futbol A Takımımız yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira da kadrosunu şekillendirmeye başlamıştır.

Bu doğrultuda alınan karar neticesinde oyuncularımızdan Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin'in çalışmalarını bundan sonra takımımızdan ayrı olarak gerçekleştirmeleri uygun görülmüştür.

Kulübümüz değerli oyuncularımızla gelecek planlamalarına yönelik çalışmalara da başlamıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Neden hep türk futbolcular ?
Arkadaşım pelkas Atilla osayı valencıa harıc butun yabancılar beş kuruş etmez yollayın takım çöplüklerden temizlensın
samatta gene kaldı söyleyecek kelime bulamıyorum

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