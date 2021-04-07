Fenerbahçe 6 eksikle Yeni Malatyaspor deplasmanında

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, 6 eksikle Malatya'ya gitti.
Sarı-Lacivertli kulübün maç kadrosunda Mesut Özil, Perotti, Papiss Cisse, Sadık Çiftpınar, Nazım Sangare ve Harun Tekin yer almadı.
Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor maçı kadorusunu Altay, Ertuğrul, Canberk, Gökhan, Caner, Novak, Lemos, Serdar, Tisserand, Attila, Gustavo, Sosa, Ozan, İrfan Can, Mert Hakan, Pelkas, Ferdi, Psayi, Sinan, Valencia, Thiam ve Samatta oluşturdu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum